Перенос столицы стал верным шагом с геополитической точки зрения – Токаев

Президент, История
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории Независимого Казахстана. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК. 

Фото: пресс-служба президента РК

"В этом году наша столица отмечает значимую дату – 25-летний юбилей. Четверть века назад столица была перенесена из белоснежных предгорий Алатау в бескрайние степи Сарыарки. На побережье Есиля был заложен фундамент нового города... Безусловно, возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории Независимого Казахстана. Как известно, решение о переносе столицы далось непросто. Была проделана масштабная работа. Это был очень сложный для страны период: спад экономики, люди не были готовы к рыночным отношениям", – сказал Токаев.

Он напомнил, что в это трудное время по инициативе первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева Верховным Советом 6 июля 1994 года было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану.

"Летопись главного города страны самым тесным образом переплетена с историей Независимого Казахстана. Несомненно, инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения. Это было важное и исторически своевременное решение, во многом предопределившее будущее нашего народа.

Эта инициатива первого президента превратилась в новую национальную идею. Безусловно, она в полной мере соответствует нашим национальным интересам. Поэтому нам необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в это дело. В Справедливом Казахстане нужно уметь отличать белое от черного, понимать, где истина, а где ложь, так как это напрямую влияет на будущее нашей страны", – акцентировал глава государства.

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