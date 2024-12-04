Возврат активов: Для школы-интерната-колледжа в Шымкенте построят общежитие

В рамках исполнения поручений президента в Казахстане продолжается работа по реализации социальных проектов за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из Специального государственного фонда правительство выделило свыше 2,6 млрд тенге на строительство нового общежития для комплекса «Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж» в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Здание рассчитано на 300 мест. В проекте предусмотрены раздельные блоки для мальчиков и девочек, медицинский блок, столовая, игровые комнаты и др. Общежитие будет соответствовать всем современным требованиям.

Сегодня в специальном комплексе «Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж» обучаются 363 человека. Строительство нового здания позволит устранить дефицит мест в имеющемся общежитии, рассчитанном лишь на 120 учащихся. Объект был построен в 1975 году.

В настоящее время из-за нехватки мест для проживания некоторые кабинеты в учебном заведении переориентированы под спальни для детей. 67 воспитанников вынуждены обучаться на дому.

Строительство современного общежития решит главный вопрос учреждения для особенных детей.

«В третьем классе учится мой особенный ребенок. Если здесь построят современное общежитие, то, думаю, все родители будут благодарны. Со стороны государства на сегодня оказывается поддержка этому образовательному учреждению. Здесь имеется необходимое оборудование, учебно-методическая база. Проблема сейчас только в дефиците мест в общежитии. Надеемся, что и этот вопрос будет скоро решен», — говорит мама воспитанника «Сайрамской вспомогательной школы-интерната-колледжа» г. Шымкент Дилнора Хаджиметова.

Ранее правительством были приняты решения о выделении средств для реализации проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в г. Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специального детского сада для особенных детей в г. Актобе, школы в селе Жамансор Атырауской области, завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в г. Риддер.