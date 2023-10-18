Впереди – турниры в Испании

Опубликована игровая заявка наших юниорских команд по теннису на предстоящие первенства планеты «Джуниорс Кубок Билли Джин Кинг» и «Джуниорс Кубок Дэвиса» среди игроков до 16 лет.

Тренерский штаб во главе с Маратом Шариповым и Сергеем Кваком выбрали следующих игроков: юноши – Амир Омарханов (100 в рейтинге Juniors ITF), Зангар Нурланулы (324 Juniors ITF) и Дамир Жалгасбай (395 Juniors ITF); девушки – Полина Слепцова (234 Juniors ITF), Инкар Дюсебай (525 Juniors ITF) и Анастасия Крымкова (578 Juniors ITF).

2023 Davis Cup Juniors Finals пройдет с 30 октября по 5 ноября в Кордове (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие Аргентина, Бразилия, Перу, США, Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Испания, Япония, Южная Корея, Таиланд и Марокко.

2023 Billie Jean King Cup Juniors Finals состоится с 6 по 12 ноября также в Кордове. На чемпионате мира сыграют Казахстан, Аргентина, Бразилия, Колумбия, США, Канада, Чехия, Латвия, Великобритания, Сербия, Швеция, Испания, Япония, Австралия, Алжир и Египет.

Также в эти дни в испанском городе Санта Понса прошел турнир второй категории серии Tennis Europe среди игроков до 12 лет. И здесь хороших результатов добились казахстанские юниоры. У девочек в одиночном разряде победу праздновала Ясмин Дюсембаева, которая в финале обыграла представительницу Болгарии Майю Михову со счетом 7:5, 6:2. У мальчиков Ахмади Маханов в финале уступил испанцу Томасу Мартину – 1:6, 1:6. В парном разряде Ахмади в дуэте с Балканом Нурдаулетом в матче за титул обыграли Леонарда Нипца (Словакия)⁄Егора Романюта (Украина) – 6:1, 6:2. Адема Альсейпулова в паре с нидерландкой Пиппой Феннис проиграла испанкам Пелас⁄Бельтран – 3:6, 4:6.

И немного о наших взрослых теннисистах. Так, в Братиславе (Словакия) завершился турнир серии «Челленджер». Казахстанец Андрей Голубев в паре с украинцем Денисом Молчановым проиграли Срираму Баладжи (Индия)⁄Анд­ре Бегеманн (Германия) – 3:6, 7:5, 8:10.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг. Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик на 36-м месте. Значительно улучшили свои позиции в мировом рейтинге Михаил Кукушкин (211-е место), Денис Евсеев (240-е) и Бейбит Жукаев (249-е).