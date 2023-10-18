Впереди – турниры в Испании

Спорт
93
Дмитрий Норкин

Определены составы юниорских сборных Казахстана на чемпионаты мира.

фото ktf.kz

Опубликована игровая заявка наших юниорских команд по теннису на предстоящие первенства планеты «Джуниорс Кубок Билли Джин Кинг» и «Джуниорс Кубок Дэвиса» среди игроков до 16 лет.

Тренерский штаб во главе с Маратом Шариповым и Сергеем Кваком выбрали следующих игроков: юноши – Амир Омарханов (100 в рейтинге Juniors ITF), Зангар Нурланулы (324 Juniors ITF) и Дамир Жалгасбай (395 Juniors ITF); девушки – Полина Слепцова (234 Juniors ITF), Инкар Дюсебай (525 Juniors ITF) и Анастасия Крымкова (578 Juniors ITF).

2023 Davis Cup Juniors Finals пройдет с 30 октября по 5 ноября в Кордове (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие Аргентина, Бразилия, Перу, США, Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Испания, Япония, Южная Корея, Таиланд и Марокко.

2023 Billie Jean King Cup Juniors Finals состоится с 6 по 12 ноября также в Кордове. На чемпионате мира сыграют Казахстан, Аргентина, Бразилия, Колумбия, США, Канада, Чехия, Латвия, Великобритания, Сербия, Швеция, Испания, Япония, Австралия, Алжир и Египет.

Также в эти дни в испанском городе Санта Понса прошел турнир второй категории серии Tennis Europe среди игроков до 12 лет. И здесь хороших результатов добились казахстанские юниоры. У девочек в одиночном разряде победу праздновала Ясмин Дюсембаева, которая в финале обыграла представительницу Болгарии Майю Михову со счетом 7:5, 6:2. У мальчиков Ахмади Маханов в финале уступил испанцу Томасу Мартину – 1:6, 1:6. В парном разряде Ахмади в дуэте с Балканом Нурдаулетом в матче за титул обыграли Леонарда Нипца (Словакия)⁄Егора Романюта (Украина) – 6:1, 6:2. Адема Альсейпулова в паре с нидерландкой Пиппой Феннис проиграла испанкам Пелас⁄Бельтран – 3:6, 4:6.

И немного о наших взрослых теннисистах. Так, в Братиславе (Словакия) завершился турнир серии «Челленджер». Казахстанец Андрей Голубев в паре с украинцем Денисом Молчановым проиграли Срираму Баладжи (Индия)⁄Анд­ре Бегеманн (Германия) – 3:6, 7:5, 8:10.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг. Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик на 36-м месте. Значительно улучшили свои позиции в мировом рейтинге Михаил Кукушкин (211-е место), Денис Евсеев (240-е) и Бейбит Жукаев (249-е).

#Спорт #чемпионат мира #сборная #юниоры

Популярное

Все
Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над финнами
Впереди – турниры в Испании
От смены платформы результат не меняется?
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Сельское хозяйство: проблемы и перспективы
Чтобы смеха и слез было поровну
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Горизонты для дронов
Никогда не опускать руки
Ранившую ножницами сотрудницу турфирмы клиентку задержали в Алматы
Вектор на демократизацию остается неизменным
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Полицейские Уральска «по горячим следам» вернули владельцу угнанный автомобиль
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над ф…
Прямая трансляция матча Казахстана с Финляндией в отборе на…
Травмированного Роналду заменили после нападения фаната в м…
Спорт споткнулся о тендер?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]