Впервые за 60 лет в Алматы почистят Аэропортовское озеро

Общество
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До июня 2024 года завершится подготовка проектов по благоустройству рощи Баума и БАКа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Сообщается, что в Турксибском районе Алматы в 2024 году будут продолжены работы по благоустройству. Так, впервые за 60 лет будет проведена очистка дна Аэропортовского озера, обустройство прилегающей территории, строительство пешеходного моста и донного водоспуска. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением.

Также, по его словам, во 2-м квартале 2024 года завершается подготовка проектов по благоустройству рощи Баума для организации спортивных мероприятий, марафонов; Большого Алматинского Канала с обустройством рекреационных и пляжных зон, обновлению пешеходных мостов; пешеходно-прогулочной зоны вдоль реки Малая Алматинка.

Отметим, что в 2023 году в Турксибском районе реализован ряд новых проектов, таких как обустройство пешеходно-прогулочной зоны по ул. Молдагалиева и ул. Чехова, реконструкция 2 скверов у Дома школьников №6 и аэропорта.

Аэропортовское озеро расположено в нижней части города, в Турксибском районе. Наполняемость водоема составляет 1 250 000 кубометров, средняя глубина около 8 метров. Озеро пользуется популярностью у населения, водоем посещают более тысячи человек в сутки.

#Алматы #экология #озеро

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