Впервые за десять лет наполнилось озеро Караколь в Жамбылской области

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Также залиты природные пастбища в Сарысуском и Таласском районах области

Фото: Минводы

Благодаря грамотному распределению воды, в ходе природоохранных попусков из гидроузла «Ойык» на реке Талас Жамбылскому филиалу «Казводхоза» удалось наполнить озеро Караколь и обеспечить подачу воды в озеро Сулуколь, сообщает Kazpravda.kz 

Также залиты природные пастбища в Сарысуском и Таласском районах области.

Работы по сохранению местных экосистем были проведены до начала поливного периода. Изначально из гидроузла «Ойык» для этих целей планировалось направить 120 млн кубометров воды. В итоге к середине апреля общий объем природоохранных попусков достиг 315 млн кубометров.

30 мая по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала «Казводхоза» провели проверку, чтобы убедиться, что сброшенная по реке Талас вода дошла до Сарысуского и Таласского районов.

Местные жители, в свою очередь, выражают благодарность министерству за проделанную работу.

«В этом году воды пришло больше, чем в предыдущие. Работой «Казводхоза» мы очень довольны. Надеемся, что вода в таком объеме будет приходить каждый год», – отметил житель поселка Шагалалы Онлыашим Дюйсенбеков.

Также своим мнением поделился житель села Игилик. 

«Вода начала приходить рано, с начала марта. Прибывала до конца мая. Спасибо «Казводхозу». На полях растет трава, воды очень много. Сейчас пасем скот, работаем», – заключил Аралбай Жанбеков.

#Жамбылская область #озеро #Караколь

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