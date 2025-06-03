Также залиты природные пастбища в Сарысуском и Таласском районах области

Фото: Минводы

Благодаря грамотному распределению воды, в ходе природоохранных попусков из гидроузла «Ойык» на реке Талас Жамбылскому филиалу «Казводхоза» удалось наполнить озеро Караколь и обеспечить подачу воды в озеро Сулуколь, сообщает Kazpravda.kz

Также залиты природные пастбища в Сарысуском и Таласском районах области.

Работы по сохранению местных экосистем были проведены до начала поливного периода. Изначально из гидроузла «Ойык» для этих целей планировалось направить 120 млн кубометров воды. В итоге к середине апреля общий объем природоохранных попусков достиг 315 млн кубометров.

30 мая по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала «Казводхоза» провели проверку, чтобы убедиться, что сброшенная по реке Талас вода дошла до Сарысуского и Таласского районов.

Местные жители, в свою очередь, выражают благодарность министерству за проделанную работу.

«В этом году воды пришло больше, чем в предыдущие. Работой «Казводхоза» мы очень довольны. Надеемся, что вода в таком объеме будет приходить каждый год», – отметил житель поселка Шагалалы Онлыашим Дюйсенбеков.

Также своим мнением поделился житель села Игилик.