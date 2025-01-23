Врачи Атырау помогли родить малыша женщине со сложным диагнозом

Впервые был применён аппарат аутогемотрансфузии, когда кровь, потерянная во время операции, в реальном времени возвращалась пациентке обратно

Фото: скриншот видео Минздрава

Врачи Атырауского областного перинатального центра провели сложную операцию при грозной акушерской патологии беременной пациентке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как рассказали врачи, 29-летняя женщина поступила на 38-й неделе беременности на оперативное родоразрешение с диагнозом: «Два рубца на матке. Полное предлежание плаценты с приращением в рубец на матке».

«При поступлении проведен мультидисциплинарый консилиум для определения плана операции и анестезии. На следующий день под комбинированной проводниковой спинально-эпидуральной анестезией, при котором пациентка находилась в сознании на всем протяжении операции, проведено кесарево сечение с метропластикой. Операция прошла успешно, благодаря применению аппарата аутогемотрансфузии и ультразвукового скальпеля», - отметили в больнице.

Сообщается, что репродуктивные органы женщины были сохранены. Врачи центра применили комплексное лечение и выбрали инновационный подход, чтобы спасти жизнь матери и ее репродуктивный потенциал без вреда новорожденному.

«Врастание плаценты в матку» и наличие рубцов от предыдущих операций делали стандартное кесарево сечение опасным. Обычно в таких случаях происходит массивное кровотечение, и часто приходится удалять матку. Такие операции в истории перинатального центра проводятся с 2023 года. В этот раз впервые был применён аппарат аутогемотрансфузии, когда кровь, потерянная во время операции, в реальном времени возвращалась пациентке обратно», – пояснили специалисты.

Второй позитивный момент – с помощью ультразвукового скальпеля было выполнено удаление пораженной части матки в которую вросла плацента. Это позволило значительно сократить объём кровопотери и длительность операции.

Сейчас состояние матери и ребенка хорошее, они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов, заверли в Минздраве.