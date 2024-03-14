Врачи дали рекомендации, как избежать пищевого отравления на праздниках

Здравоохранение
73
Дана Аменова
Корреспондент

Санврачи призвали граждан не рисковать здоровьем и соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Приближается Наурыз мейрамы, который сопровождается богатым изобилием разных блюд. Готовясь к празднику, люди массово закупают продукты на стол, родители приносят еду в детские сады и школы, в городах и населенных пунктах открываются ярмарки.

Во избежание пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, в Минздраве дали ряд рекомендаций:

- Выбирайте безопасные пищевые продукты. Родителям с особой настороженностью необходимо относиться к тому, чтобы еда соответствовала возрастным особенностям детей;

- Не допускайте переохлаждения организма, погода в центральном и северном регионах еще не устойчивая;

- Старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание получения травм, особенно детьми, в местах катания на качелях (алтыбакан), спортивных состязаний.

В школах и детсадах родителям и администрации необходимо провести разъяснительную работу, запретить употребление продукции домашнего изготовления, которая при несоблюдении условий хранения может привести к массовому отравлению.

Организаторам и участникам мероприятий рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при приготовлении и реализации пищевой продукции; не продавать продукты домашнего изготовления. Продавцы должны быть в специальной одежде, торговля продукции должна идти в одноразовой посуде, с соблюдением личной гигиены. 

#Наурыз #Минздрав #профилактика #инфекции #рекомендации #заболевания

Популярное

Все
Творил несмотря на запреты
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Больше половины ДТП в Шымкенте происходит с участием пешеходов
Гордость степей, а не обуза
Археология и взятки
«Грязеболотный» период
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии
Пыль, грязь, ржавая вода: пассажиру возместили ущерб за антисанитарию в поезде
Предвестник весеннего обновления
Плюрализм, открытость и результативность
Консолидация общества и развитие экономики – неразрывно связанные и взаимозависимые понятия
Формат прямого диалога
Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трассе Алматы – Бишкек?
Казахстан изменил структуру экспорта в Азербайджан
Добро пожаловать!
Ученый, политик, аграрий
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Маулен Ашимбаев: Важно создать систему независимой оценки м…
Рост заболеваемости коклюшем зарегистрировали в Казахстане
«Это не страхование, а дополнительный вид налога» – мажилис…
Вакцинацию детей от ВПЧ обсудили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]