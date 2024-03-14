Врачи дали рекомендации, как избежать пищевого отравления на праздниках

Санврачи призвали граждан не рисковать здоровьем и соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Приближается Наурыз мейрамы, который сопровождается богатым изобилием разных блюд. Готовясь к празднику, люди массово закупают продукты на стол, родители приносят еду в детские сады и школы, в городах и населенных пунктах открываются ярмарки.

Во избежание пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, в Минздраве дали ряд рекомендаций:

- Выбирайте безопасные пищевые продукты. Родителям с особой настороженностью необходимо относиться к тому, чтобы еда соответствовала возрастным особенностям детей;

- Не допускайте переохлаждения организма, погода в центральном и северном регионах еще не устойчивая;

- Старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание получения травм, особенно детьми, в местах катания на качелях (алтыбакан), спортивных состязаний.

В школах и детсадах родителям и администрации необходимо провести разъяснительную работу, запретить употребление продукции домашнего изготовления, которая при несоблюдении условий хранения может привести к массовому отравлению.

Организаторам и участникам мероприятий рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при приготовлении и реализации пищевой продукции; не продавать продукты домашнего изготовления. Продавцы должны быть в специальной одежде, торговля продукции должна идти в одноразовой посуде, с соблюдением личной гигиены.