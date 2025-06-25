Министерство здравоохранения ежегодно размещает более 5 тыс. образовательных грантов. С 2023 года они распределяются с учетом потребностей каждого региона. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выпускники медвузов направляются на работу в тот регион, за которым закреплен образовательный грант. К примеру, в этом году выделено 2,5 тыс. грантов на резидентуру, которые распределены в соответствии с потребностями областей.

– Для улучшения качества медицинского образования планируется планомерно сократить платный прием с одновременным увеличением стоимости образовательного гранта. Министерством прорабатывается вопрос по выделению отдельных прог­рамм интернатуры, выпускники которой будут работать только для села и амбулаторно поликлинических медицинских организаций, – сообщил вице-министр.

Чтобы стимулировать врачей работать в селах, внедряются различные меры государственной поддержки. Среди них – предоставление социальных гарантий, улучшение жилищных условий и дополнительные финансовые стимулы.

Тимур Султангазиев проинформировал, что по ряду наиболее востребованных специальностей резидентуры, а также в целях восполнения дефицита детских специалистов в регионах внедряются 14 новых специальностей детского профиля, включая кардиологию, неврологию, эндокринологию.

Всего в этом году ожидается выпуск более 11 тыс. специалистов в сфере здравоохранения. Две трети из них будут трудоустроены в медорганизациях страны.

Вице-министр здравоохранения отметил, что растут стипендии для студентов. К примеру, в этом году они увеличились на 20%. Также с этого года впервые в медицинских вузах вводится обязательная независимая экзаменация студентов третьего курса для объективной оценки уровня базовых знаний и повышения мотивации к обучению.

В ходе пресс-конференции был затронут вопрос развития науки. Как сообщил Тимур Султангазиев, медицинской наукой в стране занимается 31 организация, задействованы более 3 тыс. ученых. Вице-министр отметил тенденцию увеличения количества публикаций в международных рецензируемых изданиях в области медицины: в 2020 году было опубликовано 600 статей, а в

2024-м их число достигло 1 200.

Также стало известно, что со следующего года в научно-исследовательских организациях и научных центрах страны будет внедрена профильная докторантура.