Двое врачей пострадали в ДТП в области Жетысу
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
ДТП с участием кареты скорой помощи произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
ДТП произошло на 337 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в Аксуском районе области Жетысу, где столкнулись легковая автомашина Mazda-626, КамАЗ и минивэн JAC (карета скорой помощи).
В дорожной аварии пострадали 2 врача, которых с различными травмами госпитализировали в больницу. Один из медиков позднее был отпущен на амбулаторное лечение.
Разбирательством дорожной аварии занимаются сотрудники районной полиции, назначены необходимые экспертизы.
Автомашины помещены на спецстоянку.