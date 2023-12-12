Двое врачей пострадали в ДТП в области Жетысу

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: polisia.kz

ДТП произошло на 337 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в Аксуском районе области Жетысу, где столкнулись легковая автомашина Mazda-626, КамАЗ и минивэн JAC (карета скорой помощи).

В дорожной аварии пострадали 2 врача, которых с различными травмами госпитализировали в больницу. Один из медиков позднее был отпущен на амбулаторное лечение.

Разбирательством дорожной аварии занимаются сотрудники районной полиции, назначены необходимые экспертизы.

Автомашины помещены на спецстоянку.