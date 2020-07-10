Время перезагрузки

Проверка на прочность и оперативность

О том, как меняется работа сис­темы здравоохранения в период пандемии и как решаются проб­лемы лекарственного обеспечения, дефицита медработников, на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали министр здравоохранения Алексей Цой, а также вице-министры Ажар Гиният и Людмила Бюрабекова.

Как отметил глава Минздрава, многие подходы в работе системы здравоохранения меняются.

– Сейчас идет реструктуризация, определяются четкие требования и критерии разграничения направления пациентов, организуются новые коечные места, – рассказал Алексей Цой. – Большой акцент делается на оснащении аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, пульсоксиметрами. То есть в приоритете та помощь, которая сейчас больше всего нужна в стационарах.

Много изменений требуется в системе обеспечения стационаров и аптечной сети препаратами и изделиями медицинского наз­начения. Подписан ряд приказов министерства, которые позволят ускорить и упростить процессы их доставки.

В результате со складов уже отправляются в розничную сеть лекарства, поступившие по упрощенной процедуре. Два грузовых самолета отправляются в Россию для доставки ключевых препаратов. Также планируется отдельный грузовой борт нап­равить в Индию для доставки в Казахстан наиболее востребованных лекарств. Из стран-партнеров будут ввозить такие препараты, как «Цефиксим» (антибиотик цефалоспоринового ряда), «Осельтамивир» (препарат против вирусов гриппа А и В), «Ибупрофен» (нестероидный противовоспалительный и жаропонижающий препарат), антикоагулянты «Нандропарин» и «Гепарин», инъекционный антибиотик «Мерапенем», и медицинские термометры.

– Помимо этого, отечественная фармпромышленность наращивает обороты, многие заводы перешли в трехсменный режим работы, – отметил глава Минздрава. – Заводы выходят на полную мощность, выпускают препараты азитромицина. Также производители работают и по другим наиболее востребованным препаратам.

Как только привезенные или произведенные препараты пос­тупают на оптовые склады, Минздрав оказывает помощь для их равномерного распределения по регионам и по аптечной сети.

Вице-министр Людмила Бюрабекова сообщила, что в соответствии с действующим перечнем для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения в Казахстане препараты предос­тавляются бесплатно детям до 18 лет с ОРВИ, с острыми заболеваниями дыхательных путей, а в случае внебольничной пневмонии – и детям, и взрослым.

– Препараты выписываются участковыми врачами и проходят через информационную систему, чтобы контролирующий орган мог видеть, какое количество и кому выписано, – уточнила вице-министр.

По ее словам, во всех регионах в связи с эпидемиологической ситуацией уже организована дос­тавка указанных препаратов на дом участковыми медсестрами.

– Планируется, что эти препараты будут доставляться мобильными бригадами, – добавила она.

Другой формат работы

Как подчеркнул глава Минздрава, тестирование на коронавирус в Казахстане сейчас не является обязательным, сдавать анализ на ПЦР следует только тем, у кого есть клинические проявления болезни.

– Не надо гнаться за количеством тестов, – сказал министр. – Тестирование нужно только для того, чтобы понять реальную картину у среднетяжелых и тяжелых больных. Именно на них нужно сделать основной акцент, чтобы оказать помощь, на начальном этапе отреагировать и не довес­ти их до тяжелых форм.

Отмечая обеспокоенность казахстанцев возросшим чис­лом случаев пневмонии, глава Минздрава признал, что заболеваемость этой патологией в Казахстане выросла, но такая тенденция отмечается во всем мире.

– Тактика лечения пневмонии в период борьбы с коронавирусной инфекцией в принципе идентична лечению тяжелых случаев КВИ, – пояснил Алексей Цой. – Поэтому мы отрабатываем подходы к госпитализации и лечению, которые подойдут для пациента, независимо от того, положительный или отрицательный у него статус по коронавирусу. Это необходимо, чтобы все пациенты с пневмония­ми получали всю возможную помощь.

Еще один вопрос, который был затронут на брифинге, – дефицит медицинских кадров. Вице-министр Ажар Гиният отметила, что в противоэпидемических мероприятиях задействованы 46 тыс. медработников, из них 9 тыс. – это врачи.

– Непосредственно в инфекционных и провизорных стацио­нарах работают более 23 тысяч медработников, из них 5 тысяч – врачи, – сообщила она. – В стране не хватает медиков, сегодня потребность – 1 400 врачей и 1 700 средних медработников. Несмотря на то что Минздрав призвал мобилизоваться всех медиков, задействованы в борьбе с пандемией не все частные клиники, не все ведомственные рес­публиканские медорганизации, в том числе и не относящиеся к системе Министерства здравоохранения. Сегодня все врачи, независимо от того, инфекцио­нисты они, пульмонологи или реаниматологи, нам очень нужны в инфекционных, провизорных стационарах, они могли бы помочь в приемных отделениях и на дежурствах.

Сам себе не навреди

Глава Минздрава напомнил, что лечение на дому не должно превращаться в постановку на себе экспериментов, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

– Я бы хотел сделать большой акцент на том, что очень многие свое лечение от коронавируса на дому начинают сразу с антибиотиков, это в корне неправильно, – сказал Алексей Цой. – Если у больного температура не поднимается выше 38 градусов или не держится более 3 суток, то можно использовать отвары трав, обильное питье, если выше 38 температура – жаропонижаю­щие препараты. В это время организм самостоятельно борется с любыми видами бактерий и вирусов, работает иммунитет. Во многих случаях при небольших повышениях температуры организм сам может уничтожить вирус. А антибиотики следует принимать только по назначению врача.

– В социальных сетях мы видим ролики и истории о том, как граждане пытаются сделать какие-то якобы терапевтические приборы своими руками, чтобы, например, повысить свою дыхательную функцию различными средствами, – рассказал министр. – Потом люди смотрят эти ролики и тоже у себя дома делают какие-то приборы для ингаляций, для того чтобы самостоятельно проводить себе лечение. Здесь надо быть очень осторожными. Если жидкость в таком ингаляторе окажется нестерильной, это может привести к бактериальному поражению легких.

Кроме того, по словам минист­ра, ингаляции некоторых веществ и прием нескольких тяжелых препаратов очень быстро приводят к осложнениям.

Минздрав предостерегает казахстанцев и настоятельно рекомендует лечиться только тем, что выписывает врач.