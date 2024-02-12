Время разъяснений о времени

Летом прошлого года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли ученые, врачи, чиновники, депутаты Парламента, представители духовенства. Результаты ее работы убедили Правительство принять постановление о переходе Казахстана в единую часовую зону. Чем вызвано это решение? Слово нашим экспертам.

Акмарал Альназарова, Министр здравоохранения РК, член рабочей группы по переходу на единый часовой пояс:

– Вопрос исчисления времени очень важный, так как касается в первую очередь здоровья населения. Многие годы исследования проблем исчисления времени, долгосрочных влияний на организм человека и популяцию в целом, поиска оптимального решения остаются актуальными для ученого сообщества.

Организм человека в течение суток подвержен воздействию гормонов, и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления и в целом работы организма напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов. Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма, которые в свою очередь запускаются и синхронизированы с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким-либо другим внешним факторам.

Своевременное восстановление организма под воздействием гормонов, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности – все эти процессы очень четко регулируются уровнем тех или иных гормонов и имеют строгий режим и цикличность. Смена дня и ночи и связанные с ней колебания освещенности, температуры и влажности воздуха действовали на обитателей Земли с самого начала биологической эволюции. Поэтому суточные ритмы физиологических функций самые устойчивые.

Роль биологических часов в организме человека играет часть головного мозга, именуемая гипоталамусом. Гипоталамус от зрительных нервов получает прямую информацию о смене света и тьмы и отвечает за выделение главного регулятора циркадного ритма – гормона мелатонина. Мелатонин, иными словами гормон сна, является как бы пусковой пружиной наших внутренних биологических часов. Он активизирует или подавляет выделение других гормонов (гормона роста, пролактина, кортизола).

Гормон роста определяет процессы роста тела в детстве и подростковом периоде. Во взрослый период он приобретает значение в обмене минеральных веществ, жировом, углеводном, белковом обмене, и, что очень важно, регулирует выделение гормонов щитовидной железы, функции сердца, почек, психологическое состояние.

Другой важный гормон, выделение которого регулирует мелатонин, – пролактин, он воздействует на иммунитет, замедляя обмен веществ, позволяет организму отдохнуть. Производство мелатонина напрямую связано с нейромедиатором серотонином, по-другому его именуют гормоном счастья. У мелатонина есть брат-близнец – кортизол. Утром, после уменьшения концентрации мелатонина, становится больше кортизола, который подготавливает тело и ум к активности наступающего дня (повышает тонус сосудов, а это ведет к росту давления, учащает работу сердца, стимулирует обмен веществ и тому подобное).

Весь процесс выглядит довольно простым, но достаточно одного проблеска света ночью, и производство мелатонина прекращается. Это происходит потому что зрительные нервы передают сигнал гипоталамусу, и он прекращает производство мелатонина.

Изменения биологического ритма проявляются при использовании искусственных источников света, пересечении разных часовых поясов, при ночной работе и так далее. Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многих другим последствиям.

И если за короткий период мы можем восстановиться и ощущаем все негативные последствия нарушения режима сна и бодрствования, то длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит, конечно, к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья. Поэтому практическое использование времени, близкого к своему часовому времени, разумно и необходимо в первую очередь для здоровья подрастающего поколения.

Вопрос исчисления времени носит стратегический характер и рассчитан на перспективу.

Куаныш Еликбаев, председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК:

– Вопрос часовых поясов касается всех граждан нашей страны. Он действительно основывается на научном подходе. Именно поэ­тому разъяснять эти вопросы взялись ученые из числа экспертов рабочей группы. Мы объехали разные регионы нашей страны и поговорили с гражданами, довели преимущества единого часового пояса. Тут нужно довериться мнению ученых, эффект мы увидим в ближайшие годы. Разъяснять преимущества принятого решения взялись не только руководство Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли, ученые из числа членов рабочей группы, но и депутаты Парламента.

Членов Общественного совета, депутатов Маслихата и представителей общественности и бизнеса первыми собрали в Актобе. Затем с разъяснениями рабочая группа направилась в Восточно-Казахстанскую область. Были проведены встречи в селе Меновном, городе Алтае, Глубоковском и Шемонаихинском районах, а также в городе Риддере. Побывали и в Жамбылской области, где идея одного часового пояса нашла положительный отклик. Побывала рабочая группа и в Костанае – именно активисты данного региона одними из первых поднимали вопрос изменения часового пояса.

Я бы еще немного предыстории рассказал. Не секрет, что географически по территории Казахстана проходят 4 часовых пояса. Но давайте разберемся. 3-й часовой пояс проходит лишь частично в ЗКО и Атырауской области, 20% Мангыстауской; 6-й часовой пояс частично – в ВКО. Такая практика была – примерно с 1924 по 1956 применялась на территории нашей страны в период СССР, однако просуществовала, как мы видим, недолго как неэффективная. Объясню почему: отделять одну или даже половину области разными часовыми поясами очень неудобно. Представляете себе одну область, в которой одновременно применяются два часовых пояса? Даже большой Китай применяет один единый часовой пояс, поскольку понимает, что это удобно всем.

Наш анализ мировой практики показал, что часовые пояса применяются административно, то есть в зависимости от целей государства, их административно-территориального устройства и т. д. Часто нам говорят про Францию, что она применяет якобы 12 часовых поясов. Но это не совсем так. Территория континентальной Франции в 5 раз меньше площади Казахстана, и в ней применяется один часовой пояс. При этом у Франции имеются островные территории, которые «разбросаны» в океане (в Южной Америке, Карибском бассейне, Северной Атлантике и Индийском океане), и именно в них применяются, естественно и географически, другие часовые пояса, которые в сумме и дают данное число 12. Большая часть континентальной Европы применяет один единственный часовой пояс. К слову, 175 стран мира поступают так же, применяя один часовой пояс. Только в 22 странах применяют 2 и более. Так что принятое решение соответствует мировым тенденциям.

С 2022 года в наш комитет, отвечающий за метрологию и Государственный эталон времени, периодически поступали письма граждан и общественников с различными предложениями по пересмотру часовых поясов в стране. Они рассматривались в общем порядке, давались разъяснения действующего постановления. В феврале 2023 года мы были с рабочей поездкой в Костанайской области, откуда, кстати говоря, также были обращения граждан, активисты несколькими годами ранее даже подавали в суд на власти за бездействие в решении данного вопроса. Когда мы шли на совещание в 9 утра, было очень темно. На совещании один из активистов прямо поднял этот вопрос о том, что невозможно в таких условиях жить и трудиться – начинать день в кромешной тьме. Мы создали рабочую группу, в состав которой вошли ученые Астрофизического института им. Ф. Г. Фесенкова, Института генетики и физиологии, Института географии и водной безопасности, Института молекулярной биологии и биохимии им. М. А. Айтхожина, Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, а также эксперты, общественные деятели, депутаты Сената Парламента РК и представители практически всех центральных и некоторых местных исполнительных органов (акиматов). Мы понимали, что для столь важного вопроса одного мнения будет недостаточно. Поэтому мы учли почти всех, кто нужен.

Отчет рабочей группы согласовали ключевые научно-исследовательские институты, он состоит из 42 страниц, из содержательных разделов включает историю вопроса исчисления времени, биологические ритмы и их влияние на животный и растительный мир, биологическое время человека, циркадную (циркадианную) систему человека, десинхроноз, экономические последствия применения декретного времени, информацию о Барселонской декларации о применении Здорового времени, обзор общественного мнения в отношении исчисления времени и предлагаемые решения.

Без понимания некоторых терминов сложно объяснить научным языком, как часовые пояса могут влиять на здоровье. Давайте попробуем.

Циркадианный (циркадный) ритм – это наш цикл «сон – бодрствование». Есть даже Нобелевская премия, которую, кстати, дали в медицине и физиологии совсем недавно, в 2017 году, троим ученым США (Джеффри Холл, Майкл Розбаш, Майкл Янг) за открытие механизмов циркадных ритмов.

Хронобиология – раздел био­логии, изучает циклические процессы в биологических системах. Впервые биологические ритмы были доказаны французским ученым Ж. Ж. де Мераном в 1729 году, когда он в ходе экс­перимента заметил склонность растений раскрывать листья и соцветия днем и закрывать их ночью.

Десинхроноз – патологическое расстройство организма из-за десинхронизации циркадных ритмов.

Теперь еще проще. По данным ученых , изучающих циркадные ритмы и хронобиологию, из-за неправильного режима сна и бодрствования все мы недополучаем нужных нам гормонов – роста, счастья, иммунитета, провоцируем развитие онкоклеток, стресса, усталости, недосыпа. Затем мы хуже работаем, больше нервничаем, становимся невнимательными, плохо питаемся, употребляем больше кофеина, энергетиков, спиртных напитков, страдаем ожирением, начинаем портить отношения на работе, в семье, болеть. Их рекомендация – ложиться спать и просыпаться максимально приближенно к солнцу. Именно поэтому мы в большинстве регионов страны делаем сдвиг часов на один час назад, что делает наш режим, по крайней мере на часах, ближе к естественному солнечному дню.

Исследователи Rand Corporation подсчитали в 2016 го­ду, что США ежегодно теряют примерно 1,23 миллиона рабочих дней из-за недостаточного сна. Такие ежегодные потери оцениваются в 0,6 миллиона рабочих дней в Японии и по 0,2 миллиона дней в Великобритании и Германии. Проблемы, связанные с недостатком сна, обходятся экономике Великобритании в 30 миллионов фунтов стерлингов в год за счет упущенной прибыли, то есть 2% ВВП. В России (НАФИ) посчитали, что «невыспавшиеся» сотрудники стоят 291 миллиард рублей в месяц, или 3,5 триллио­на рублей в год по всей России, поскольку менее эффективны.

Таким образом, недооценивать влияние на экономику правильных режимов сна и бодрствования, а следовательно, применения часовых поясов нельзя – все взаимосвязано.

Анар Даржанова, председатель маслихата города Актобе, выпускник международных программ «Community Connections», «GIZ», «MASHAV»:

– Как выпускник международных Программ США, Германии, Израиля, России, часто сталкиваюсь с проблемой разницы во времени. Много сейчас общаемся онлайн с коллегами из-за рубежа. Так вот, организаторы онлайн-мероприя­тий ориентируются на время Астаны. По этой причине нам, аламникам (выпускникам международных программ), каждый раз нужно помнить, что ориентир организаторов – «на наше время». Из-за разницы во времени возникает путаница, из-за путаницы – стрессы и так далее. Понятно, что цепочка эта заканчивается не самым приятным образом. Так же неудобства в разнице во времени постигает бизнес, заставляя «сжаться» во времени по банковским платежам, до 17.00, тогда как в столице банки могут принимать платежи до 18.00 часов.

Еще был разговор, что мы, западные области, можем перейти на время Астаны. Но если бы это произошло, то в трех западных областях опережение местного времени составляло бы 3 часа круглый год. Тогда, например, в районном центре Жанибек ЗКО восход Солнца зимой будет в 10.40, в Атырау – в 10.16, в Актау – в 10.06. В таком случае дети по единому Астанинскому времени +6 будут вынуждены сидеть на уроках в 8.00, на 2 часа 40 минут до восхода солнца. А если учитывать, что дети должны просыпаться примерно на час раньше уроков, то они будут просыпаться зимой раньше восхода солнца на 3 часа 40 минут, что по местному времени Жанибека – 4.00 ночи. Поэтому применить нынешнее время Астаны +6 как единое время, сдвинув вперед все западные области, живующие с +5, посчитали невозможным.

Теперь, надеюсь, единое время в стране способствовало бы снятию неудобства и для населения. Так или иначе регионы во всех сферах интегрированы со столицей, каждый раз рассчитывать время по стране – это тоже определенные издержки, единицу измерения которых сложно определить.

Считаю, что единое время будет удобством для всего населения, и нужно это принять как потребность сегодняшнего дня. Ошибочно считать константой существующее положение. Движение по спирали подразумевает собой движение поступательного характера, то есть прогрессивное движение, поэтому считаю правильным, что необходимо анализировать, «прислушаться» к нам и производить коррекцию своевременно, тем более такого важного ресурса, как время.

Унификация, в данном случае – выбор оптимального решения, включающего единый временной пояс, однозначно потребность сегодняшнего дня. Плюсы его мы обязательно ощутим в скором времени.

Курейш Хамчиев, профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии НАО «Медицинский университет Астана»:

– На протяжении многих лет большая часть населения Казах­стана живет по отклоненному времени, соответствующему часовому поясу UTC+6. Однако центральный меридиан UTC+6 даже не проходит по территории Казахстана. К примеру, Усть-Каменогорск расположен на самой западной части часового пояса UTC+6 и опережает свое время – фактически город находится в начале часового пояса UTC+5,5.

Действующий часовой пояс UTC+6 в Костанайской области не соответствует природному (UTC+5) – более 17 лет детей здесь заставляют просыпаться раньше времени. При этом в 22-23 часа на улице светло, как днем, что затрудняет отход ко сну, особенно для лиц пожилого возраста и людей, страдающих бессонницей.

Биологические часы – одна из систем организма, как иммунная или сердечно-сосудистая. Эти часы нужны нам, чтобы синхронизироваться с ритмами природы – подстраиваться под смену дня и ночи или смену времен года.

Часы, управляющие нашим организмом, работают на трех уровнях. Первый – крошечный часовой механизм, спрятанный в каждой клетке – специальные сlock-белки, которые синтезируются во всех клетках. Часть сlock-белков образуется утром, активируя обмен веществ в клетке, другая – вечером, тормозя метаболизм. Так и задается суточный или циркадный ритм работы отдельной клетки. Синхронизирует ритмы всех клеток особая железа – эпифиз, или шишковидная железа, которая вырабатывает мелатонин и серотонин – гормоны, регулирующие наш сон и бодрствование, настроение. В светлое время суток шишковидная железа производит «гормон счастья» серотонин, а в темное серотонин преобразуется в «гормон сна» мелатонин – он делает сон более глубоким и полноценным.

В достаточном количестве мелатонин вырабатывается только в темноте, даже тусклый свет сокращает его выработку. Время выработки этого гормона крайне непродолжительно – с 23 часов до 01 часов ночи, вот почему так важно ложиться спать до этого времени. В это же время гипофизом выделяются гормон роста, опиоидные гормоны, обладающие наркотическим действием: эндорфины и энкефалины, снижается выработка адреналина и, как следствие, наступает спокойный сон.

Перед пробуждением здоровый организм должен быть готов к активному бодрствованию. В это время кора надпочечников начинает вырабатывать возбуж­дающий нервную систему гормон кортизол – пик в 6-7 утра. Именно в это время человек должен пробуждаться, в противном случае хороший гормон бодрости и энергии кортизол переходит на темную сторону и становится гормоном стресса. Возникает десинхроноз, то есть рассогласование биологических ритмов, которое является причиной длительной повышенной усталости, депрессии, бессонницы, снижения работоспособности и фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Острые сердечные приступы и внутримозговые геморрагические инсульты в основном приходятся на раннее утро – из-за выброса глюкокортикоидов.

В наших силах синхронизировать природные ритмы нашей страны с биологическими часами его жителей для сохранения здоровья нации.

Самое оптимальное решение, по моему мнению, – это введение на территории страны единого часового пояса UTC +5. Как бы банально ни звучало, но это, с моей точки зрения, позволит всем казахстанцам жить в «унисон» – просыпаться и ложиться спать в одно время, решать в позитивном ключе многие логистические, экономические и другие вопросы.

Что касается здоровья, организм человека обладает большими компенсаторными возможностями. Перевод времени в центральных и восточных регионах Казахстана всего лишь на один час назад (то есть мы поспим на час дольше) не окажет никакого пагубного влияния на здоровье человека, а наоборот, будет способствовать синронизации наших внутренних часов с природными.