Время разъяснений о времени
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Подготовила Дана Рысмухамедова
Казахстанцы продолжают бурно обсуждать переход на единый часовой пояс. Как известно, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана будет установлено единое время UTC+5. Стрелки часов на час назад должны будут перевести Астана, Алматы, Шымкент, а также 12 из 17 областей республики. Инициаторами нынешнего перехода всей страны на единый часовой пояс еще в 2020 году стали ученые-астрофизики и ученые-медики. Свое предложение они обосновали тем, что большая часть страны живет не по своему природному времени.