Группа вымогателей ликвидирована в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Шымкенте полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся вымогательством.

В состав преступной группы входили двое девушек и трое молодых людей. С заявлением в полицию обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой нападения: его избили и отобрали 800 тысяч тенге.

В полиции установили, что злоумышленники действовали по заранее спланированной схеме. По информации полицейских, девушки через социальные сети знакомились с мужчинами и приглашали на встречи в арендованные квартиры.

"В разгар встречи в помещение врывались их сообщники, представлявшиеся родственниками, братьями или даже сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом "разобраться" они избивали потерпевших и вымогали у них крупные суммы денег. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все пятеро подозреваемых задержаны и водворены под стражу", - говорится в сообщении.

В ходе изучения содержимого мобильных устройств фигурантов выявлены дополнительные эпизоды аналогичных преступлений. Полиция продолжает оперативные мероприятия по установлению других потерпевших и полному документированию противоправной деятельности.

