Общество
Все дети похожи, будь они поколением 50-х или next

Нынешние школьники, даже младшеклассники, – крайне продвинутые существа. Про всякие гаджеты и говорить нечего, даже я, человек достаточно современный, не могу угнаться за своими мальчишками: каждый день – новые слова, приемы и понятия.

Засадить за книжки моей поры дело практически невыполнимое.

– Мама, а этой книжке сколько лет? – спрашивают.

– Новая, вот только же купила, – говорю, в очередной раз пытаясь заинтересовать Гайдаром с его «Судьбой барабанщика» или Александром Сергеевичем (ту же «Метель» уже вполне можно понять старшему).

– Да нет же, я имею в виду, сколько лет назад автор ее написал? – выспрашивает дотошный деть. – Ого, так давно? Тогда еще даже бабуля не родилась. Нет, я такое не хочу читать, там про других детей.

Эх, опять классики потерпели фиаско… Но надежды не оставляю, книги прилежно пополняют полки. Не прочтут дети, так я сама с превеликим удовольствием окунусь в мир моего детства.

А ведь если посмотреть, разве нынешние шилопопы так уж отличаются от тех, «других», мальчишек и девчонок? Ну да, не бегают они по двору, гоняя палкой обруч, не жарят картошку в костре (кто увидит из нынешних родителей такое безобразие – вызовет и пожарных, и скорую, и спецназ). Но, уверена, покажи им хоть раз такое – за уши не оттянешь потом.

Так-то ведь и я уже не шагала в пионерском строю, не ездила на картошку. Но, читая авторов, проникалась в первую очередь не духом времени, а состоянием души, узнавая себя в героях.

Все дети похожи, будь они поколением 50-х или next. Вижу это по своим сыновьям. Они такие же трогательные, сентиментальные, наивные, смотрящие восторженными глазами на этот мир, как и герои давно написанных повестей. Хоть и под «прикрытием» бравады (ну а кто из нас не понтовался по малолетству?).

Особенно меня умиляет отношение старшего к девочкам. Он потихоньку начинает влюбляться, с восторгом говоря, какая девочка красивая, умная, хорошо учится. Девочки отвечают благосклонностью, в ответ на комплименты подписывая тетрадки.

А еще мерилом нынешних чувств выступают… чипсы.

– Мне нужны сегодня в школу чипсы! – сообщает сын, собираясь в магазин.

– Это по какому предмету такое задание? – смеюсь.

– Это не для уроков, это для девочки, – смущается кавалер. – Она меня в понедельник угостила, больше всех мне дала, я тоже хочу ее угос­тить. Она мне нравится. Вот ты, мама, с каким вкусом больше всего любишь? Ты же тоже девочка, если тебе нравится, то и другим такие же понравятся.

Железная логика юного воздыхателя. Чипсы в итоге выбраны со вкусом сыра, девочка остается довольна и делится угощением с дарителем. В конце недели узнаю, заметив приподнятое настроение сына, что симпатии взаимны. Что с людьми делают чипсы…

У младшего амурные дела вертятся по-другому, второй класс, а страсти кипят, как в сериале. Но там девочки – активистки, не ждут милости от природы и сами атакуют понравившихся мальчиков: то учебник по-тихому спрячут, то им же по голове предмету обожания дадут, то каракулю на обложке тетрадки нацарапают. Но и про пряник не забывают: время от времени подкидывают записочки на цветной бумаге, угощают теми же чипсами. Современная школьная романтика.

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