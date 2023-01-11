Всё для этого готово – депутат о роспуске Мажилиса

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов в интервью журналистам сообщил, что роспуск нижней палаты Парламента Казахстана возможен уже в этом месяце, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Мажилиса

«Об этом говорил президент, о том, что в первом полугодии такое решение (о роспуске Мажилиса – прим. ред.) будет принято. Всё для этого подготовлено, я имею в виду нормативно-правовую базу, соответствующие изменения в законы внесены о том, что будет смешанная система выборов как в маслихаты, так и в Мажилис Парламента. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время, я пока точные сроки не знаю, возможно, в этом месяце», – сказал Кожахметов.

Он также напомнил, что роспуск могут инициировать сами депутаты.

«Сами депутаты могут инициировать самороспуск, в таком случае через 2 месяца будет объявлены соответствующие выборы. Когда депутаты сложат с себя полномочия, законодательную миссию будет нести Сенат. Когда будут объявлены выборы, подготовительная работа будет проводиться, тогда будут объявлены программы», – пояснил он.