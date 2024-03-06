Всего за неделю двоих детей побила воспитатель детского сада в Костанае

Общество
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Валентина Мелехова

Нерадивого педагога не смущало даже то, что в течение всего рабочего дня группа находится под видеонаблюдением. В общем-то благодаря этим записям и удалось вскрыть нелицеприятные факты, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

 Инциденты с разницей всего в четыре дня произошли в ГКП «Ясли-сад №27». Первым под «горячую руку» воспитателя попал мальчик. По записи с камеры наблюдения отчетливо видно, что вполне спокойный трехлетний малыш несет стульчик в один из углов группы, за что, по всей видимости, и получает увесистую пощечину от разъяренного воспитателя. Она хватает ребенка и за руку, словно игрушку, тащит мальчика к середине группы, где и усаживает на принесенный им стул.

А через пару дней в Сети появилось еще одно видео - все с той же камеры видеонаблюдения, где этот же педагог шлепает по щеке девочку из-за того, что она во время обеда уронила ложку. В результате у ребенка царапина на всю щеку и гематома.

В ходе разбирательств выяснилось, что первый случай произошел 23 февраля, а второй - 27-го. Педагог уволен за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по ст. 52 Трудового кодекса РК.

В ДП Костанайской области сообщили, что на уже бывшего воспитателя детского сада заведено два административных производства. Экспертиза показала, что здоровью девочки нанесен легкий вред, за что экс-педагогу грозит штраф в 15 МРП или же арест на 15 суток. А вот в случае с мальчиком, результаты еще не готовы. Так что, по всей видимости, наказание за такой проступок будет более суровым.

Любопытно, что воспитатель был на хорошем счету. Ее общий трудовой стаж составлял восемь лет, шесть из которых она работала в детском саду №27. В отделе образования утверждают, что ранее ничего подобного за педагогом замечено не было. Что побудило ее на столь жестокое обращение с детьми, остается только догадываться.

 

#дети #Костанай #увольнение #избиение #воспитатель

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