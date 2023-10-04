Всемирный банк рекомендует пересмотреть финансирование НИШ

Образование
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Всемирный банк опубликовал обзор государственных финансов Казахстана, предложив пересмотреть вознаграждение учителям и финансирование НИШ (АО «Назарбаев Интеллектуальные школы»)  

Фото: Kazpravda.kz

Согласно данным отчета, в 2018–2022 годах расходы на образование увеличились на 48% в реальном выражении за счет внедрения разных способов удаленного обучения во время пандемии, расширения дошкольного образования и увеличении зарплаты учителей.

Так, за последние 4 года зарплата учителей в Казахстане выросла вдвое. А с 1 сентября 2023 года увеличилась сумма дохода педагогов дошкольного воспитания и обучения на 30%.

Однако в ВБ сомневаются, что рост зарплаты повлияет на эффективность учителей или приведет к повышению успеваемости, пока не будет изменена система ставок и оптимизирована нагрузка.

«Низкое соотношение учащихся и учителей, особенно в сельских школах, учитывая официальную нагрузку учителей, является нерациональным и делает систему неэффективной.

Кроме того, система вознаграждения учителей («ставки») и расчет зарплаты, поощряющие повышение успеваемости среди сильных учащихся, еще больше снижают эффективность профессии с точки зрения равномерного для всей страны развития человеческого капитала. Система стимулирует уделять больше времени «часам», нежели подготовке качественных материалов для преподавания и индивидуальной работе с учащимися», – считают в ВБ.

Вместе с тем, по данным отчета ВБ, 64,2% детей в обычных государственных школах Казахстана являются функционально безграмотными. В то время как уровень функциональной безграмотности учеников НИШ составляет всего 6%.

В этой связи аналитики ВБ предлагают «пересмотреть оценку непрерывной поддержки системы НИШ за счет бюджетных средств», чтобы таким образом «финансово поддержать обучение учащихся из неблагополучных групп – тех, кто нуждается в дополнительных ресурсах и педагогической поддержке» и ввести справедливость как важное измерение расходов на образование в Казахстане.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании в сфере образования Paradigm Shift и основателя инновационных школ Urban и Perspective Elementary Габита Бекахметова, справедливость в системе образования – это наличие всех возможностей познавать мир, и преуспевать в нём. Более того, по его мнению, в справедливой системе образования ученики должны понимать важность учебы, а государство должно обеспечить прямую корреляцию между хорошей учебой и достойной жизнью.

Фото из личного архива

Эксперт удивлен, что ВБ так рьяно акцентирует свое внимание на НИШ. На взгляд Бекахметова, НИШ является единственной платформой, предоставляющей возможность получать по-настоящему международное образование для обычных граждан. Он уверен, что пересмотр эффективности финансирования никак не отразится на улучшении качества равномерного распределения государственных средств.

«Вместо того чтобы снизить качество образования в «Назарбаев Интеллектуальных школах» путем уменьшения финансирования я бы ожидал от такой организации как Всемирный банк предложений по оптимизации процесса набора учеников, чтобы в школе было больше представлено учеников из менее благополучных социально-экономических слоев населения», – считает спикер.

Напомним, ранее в Минфине сообщали, что доля финансирования НИШ из республиканского бюджета постепенно будет сокращаться за счет создания специального фонда, который, как планируется, будет возмещать финансирование за счет своих средств.

В то же время эксперты высказывают опасение, что наличие элитных школ создает неравную среду для доступа к качественному образованию в стране. Такой позиции придерживался год назад и бывший депутат Мажилиса Саясат Нурбек – ныне министр науки и высшего образования. Он отметил большой разрыв в осознанности, осмысленности, функциональной грамотности между выпускниками элитных и обычных школ, и высказал мнение, что эти факторы приводят к социальному разрыву в обществе.

#Образование #НИШ #Всемирный банк

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