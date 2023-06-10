Встали в строй более 150 выпускников Национального университета обороны

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Астане состоялся торжественный выпуск офицеров Национального университета обороны имени первого президента Республики Казахстан. Более 150 магистрантов пополнили ряды офицерского корпуса Вооруженных Сил Казахстана, других войск и воинских формирований. Из них 24 офицера Национальной гвардии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК. 

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

Национальный университет обороны имени первого президента Республики Казахстан является флагманом высшего военного образования в стране, военным учебным заведением нового образца, лидером в области внедрения инноваций, а также крупнейшим военным вузом Центрально-Азиатского региона.

Университет включен в перечень учебных заведений по совместной подготовке военных кадров для вооруженных сил государств – членов ОДКБ. Кроме того, НУО по праву считается межведомственным учебно-методическим центром для всех военных учебных заведений Казахстана. 

В своем выступлении на торжественном мероприятии начальник Национального университета генерал-майор Лут Альчекенов отметил, что в настоящее время учебным заведением подготовлено более полутора тысяч военных специалистов для оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена управления. 

"Перед вами стоит задача поднять на более высокий уровень престиж и боевую выучку в своих воинских подразделениях. Здесь мы чествуем не только офицеров казахстанской армии, но и представителей Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Армения. Вы получили знания и навыки, которые позволят успешно решать задачи в ваших вооруженных силах и обеспечить укрепление независимости ваших стран", - сказал начальник учебного заведения. 

Необходимо отметить, что спектр знаний и навыков, полученных в НУО, очень широк. Выпускники изучили особенности военной тактики и стратегии, а также освоили иностранные языки.

"Я поздравляю вас с преодолением очередного важного рубежа воинской службы – с окончанием самого престижного военного вуза Республики Казахстан – Национального университета обороны. Уверен, что ставшие для вас родными стены университета вы покидаете не только с большим багажом знаний, но и с духом дружеской поддержки и взаимовыручки. И этот дух с годами будет только укрепляться, так же, как и обороноспособность государств в интересах мирного и планомерного развития наших стран", – сказал в своем поздравлении выпускников Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Казахстан Армен Гевондян. 

Добавим, что 24 военнослужащих войск правопорядка прошли обучение по образовательной программе "Менеджмент в Национальной гвардии" по четырем квалификациям: "Управление оперативно-тактическое НГ", "Управление оперативно-тактическое гражданской обороны", "Организация воспитательной и идеологической работы НГ" и "Управление техническим обеспечением НГ".

Торжественный выпуск магистрантов завершился праздничным концертом для гостей и выпускников, а также  для членов их семей, подготовленным ансамблем Министерства обороны РК.

#Астана #торжественный выпуск #Национальный университет обороны #офицеры

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