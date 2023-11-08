Встречи с шахтёрами проходят в Карагандинской области

Общество
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Заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов проводит встречи с шахтёрами. Обсуждаются различные вопросы, в том числе дальнейшая судьба угольных шахт, исполнение обязательств перед работниками после смены собственника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: www.gov.kz

Чтобы устранить все слухи и домыслы, отвечают на накопившиеся вопросы Ермек Алпысов, Вадим Басин, а также руководители шахт.

В первую очередь шахтёров волнуют условия и оплата труда, социальные гарантии в связи с предстоящими изменениями в компании.

– Все условия коллективного договора остаются независимо от того, кто будет инвестором. Его пункты могут измениться только в сторону улучшения, совершенствования. В любом случае всё это будет обсуждаться с профсоюзами и трудовыми коллективами, – сказал Вадим Басин. – Государство в лице правительства, государственных органов не потерпит никаких ухудшений условий труда работающих в компании. Техника безопасности, своевременные выплаты – всё это будет контролировать государство.

Горнякам рассказали и о текущей ситуации в компании. Переходный период не отразится на оплате труда, заверил исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов.

О том, что смена собственника «АрселорМиттал Темиртау» не отразится на обязательствах перед работниками, заявлялось и ранее, на самом высоком уровне. Глава государства на встрече с родственниками погибших и пострадавших шахтёров объявил о том, что прекращаются отношения с инвестором по проблемным активам компании. При этом было особо отмечено: никаких изменений условий работы, оплаты, социальных гарантий не последует. Более того, улучшение безопасности труда – это обязательное условие.

С совместным заявлением также выступили министерство промышленности и строительства РК и ArcelorMittal Temirtau. Оно касается исполнения в полной мере обязательств перед подрядчиками и поставщиками.

– Перед подрядчиками, социальная ответственность согласно коллективному договору, – всё это будет исполняться в соответствии с принятыми обязательствами, – подчеркнул Ермек Алпысов.

Аналогичные встречи пройдут на всех шахтах компании.

#Караганда #шахтер

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