Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии

Ш. обвинялся по части 3 статьи 170 УК – участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства.

«Ш. в марте этого года у себя дома в поселке Топар Карагандинской области через социальную сеть «ВК» узнал и после согласился за хорошее денежное вознаграждение вступить в частную военную компанию «Вагнер» для участия в боевых действиях на территории Украины.

Выехав в Россию, он вступил в ряды ЧВК, где осуществлял военную подготовку. В конце апреля направлен в город Бахмут, расположенный на территории Украины, где принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины, был ранен и комиссован», – установил суд.