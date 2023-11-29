Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанца осудили за участие в боевых действиях на территории Украины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казыбекбийского районного суда города Караганды

Фото: Kazpravda.kz

Ш. обвинялся по части 3 статьи 170 УК – участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства.

«Ш. в марте этого года у себя дома в поселке Топар Карагандинской области через социальную сеть «ВК» узнал и после согласился за хорошее денежное вознаграждение вступить в частную военную компанию «Вагнер» для участия в боевых действиях на территории Украины.

Выехав в Россию, он вступил в ряды ЧВК, где осуществлял военную подготовку. В конце апреля направлен в город Бахмут, расположенный на территории Украины, где принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины, был ранен и комиссован», – установил суд. 

Кроме признаний подсудимого его вина подтверждается письменными материалами дела.

Суд признал смягчающим вину обстоятельством чистосердечное раскаяние Ш. Отягчающих обстоятельств не установлено.

«Суд применил правила статьи 55 части 2 пункта 2) УК, согласно которой при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания при совершении тяжкого преступления не может превышать двух третей, что составляет 6 лет 8 месяцев. 

28 августа 2023 года Ш. назначено 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с конфискацией денег, полученных в качестве наемника», – говорится в сообщении.

Приговор вступил в силу.

#суд #приговор #Караганда #Украина #наемник #Вагнер #ЧВК

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