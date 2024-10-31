Второе заседание межпарламентского совета Казахстана и Кыргызстана прошло в Бишкеке

Мажилис
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Венера Баталова
корреспондент

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов в рамках официального визита в Кыргызскую Республику встретился с Торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым и принял участие во втором заседании межпарламентского совета по сотрудничеству между парламентами Казахстана и Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: пресс-служба Мажилиса

Ключевой темой встречи с депутатами Жогорку Кенеша стало укрепление межпарламентского сотрудничества. Председатель Мажилиса подчеркнул, что главной задачей парламентариев Казахстана и Кыргызстана является законодательное обеспечение договоренностей глав двух государств.

«Братский Кыргызстан всегда был и остается надежным стратегическим партнером нашей страны. Высокая динамика и содержание встреч на высшем уровне в последние годы ярко демонстрируют союзнический характер нашего сотрудничества. Историческое значение имел официальный визит президента Садыра Жапарова в Казахстан в этом году. Подписан межгосударственный договор об углублении и расширении союзнических отношений и ряд важных отраслевых соглашений», – отметил Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса рассказал кыргызским коллегам о политических преобразованиях в Казахстане, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он также проинформировал о текущей законотворческой деятельности многопартийного Мажилиса VIII созыва, подробнее остановившись на таких знаковых для казахстанского общества законах, как «Нацфонд – детям», о защите женщин и детей от насилия, борьбе с лудоманией, противодействии производству наркотиков.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что между депутатами двух стран выстроен регулярный и конструктивный диалог, который позволяет оперативно решать самые актуальные вопросы.

Ерлан Кошанов заявил о намерении дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках парламентских организаций, таких как Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ, ТюркПА, а также в формате совещаний спикеров парламентов «Центральная Азия – Республика Корея». При этом он отметил, что постоянная взаимная поддержка международных инициатив является отличительной чертой межпарламентского сотрудничества Казахстана и Кыргызстана.

По завершении встречи спикер Мажилиса вручил Торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву орден «Достық» за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Почетной грамотой была отмечена также деятельность заместителя Торага Жогорку Кенеша Нурбека Сыдыгалиева.

В ходе Второго заседания Межпарламентского Совета по сотрудничеству депутаты обсудили взаимодействие в экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транспортной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

«Важным направлением двустороннего сотрудничества является водная безопасность. Эффективное партнерство в этой сфере основывается на рациональном и справедливом использовании водных ресурсов, учете интересов сторон и выполнении взаимных обязательств. В этом году благодаря совместным мероприятиям поливочный сезон прошел без потерь. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить кыргызскую сторону за обеспечение подачи воды через реки Шу и Талас в вегетационный период», – сказал Ерлан Кошанов.

Депутаты обсудили также развитие сотрудничества в сфере энергетики. Спикер Мажилиса подчеркнул, что важной вехой стало подписание летом этого года трехстороннего соглашения между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном о строительстве Камбаратинской гидроэлектростанции.

Говоря о взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере, руководители парламентов отметили, что по поручению глав государств успешно реализуются совместные проекты в сферах культуры, средств массовой информации, туризма. Активно осуществляются молодежные и студенческие обмены. Сегодня в Кыргызстане действуют филиалы двух вузов Казахстана.

Второе заседание Межпарламентского совета завершилось подписанием Положения о Межпарламентском Совете по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Парламентом Республики Казахстан.

Кроме того, в ходе визита председатель Мажилиса и депутаты возложили венок к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, посетили могилу и Дом-музей великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

На второй день официального визита запланирована встреча Ерлана Кошанова с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

#Кыргызстан #спикер мажилиса

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