Еще одного водителя-нарушителя из пафосного свадебного кортежа накажут в Туркестанской области

Второго водителя свадебного кортежа из видео с нарушениями ПДД нашла полиция, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Туркестанской области.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Напомним, в социальной сети было опубликовано видео грубого нарушения правил дорожного движения свадебным кортежем. Полиция проверила запись и установила одного из водителей, который незаконно установил на авто световые сигналы красно-синего цвета и передвигался без госномера.

По данным пресс-службы ДП, на него составлены протоколы по 3 статьям Кодекса об административных правонарушениях, водитель заплатит 44 850 тенге штрафов, также его ждет третий штраф.

В течение суток был выявлен водитель второй машины – 25-летний житель Шымкента.

На нарушившего ПДД водителя Lada Granta составили адмпротоколы по статьям «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб», «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки», «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», «Нарушение правил маневрирования».