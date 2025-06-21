Вторсырье: в контексте правил нулевого захоронения

Таза Казахстан
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Алматинской области строят несколько заводов по переработке мусора. Ведь, согласно статистике, на территории региона ежегодно образуется около 430 тыс. тонн бытовых и промышленных отходов. Еще 530 тыс. тонн ТБО «поставляет» Алматы. Львиная доля этого объема – почти 80% – гниет без всякой переработки на мусорных полигонах и стихийных свалках.

фото Юрия Беккера

Проблема утилизации, сортировки и переработки мусора назрела давно. Чтобы стимулировать ее решение, предпринимателям, вкладывающим инвес­тиции в эту сферу, государством предоставляется всесторонняя господдержка в части выделения льготного кредитования, земельных участков, подведения к объектам рециклинга инженерных сетей.

По оценкам экспертов-экологов, в последнее время решение вопроса сдвинулось с мертвой точки. В частности, сразу несколько бизнес-структур области заявили о начале строительства мусороперерабатывающих заводов.

В том числе китайская компания «Гуандун Сучунь», осущест­вляющая проект в селе Балтабай Енбекшиказахского района. В ближайшие два года здесь появится предприятие ежегодной мощностью переработки мусора в 400 тыс. тонн. Для сравнения: переработкой ТБО в регионе занимаются 14 предприятий, их общая производственная мощность составляет 112 тыс. тонн в год.

Еще один крупный проект стоимостью 32 млрд тенге осуществляет в Алатау отечественное ТОО «ADC Taza A’Lem» совместно с турецкой компанией INEVA. В планах предпринимателей – наладить на будущем заводе полный производственный цикл. Мощность переработки мусора составит 350 тыс. тонн в год, путем сжигания отходов будет вырабатываться электроэнергия объемом 16 МВт.

Объект планируют ввести в строй в следующем году. Он будет расположен близ действующего санитарного полигона: необходимое сырье всегда рядом в любых объемах. Помимо бытовых отходов, здесь будут принимать крупногабаритный строительный мусор, отслужившие свой срок стекло, пластик, электроприборы.

Как заверили представители ТОО «ADC Taza А’Lem», предполагается использование современных технологий, полностью исключающих вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, будут действовать правила нулевого захоронения вторсырья.

Другой отечественный ин­вестор – ТОО «Food Waste» – за пос­ледние пять лет переработал 10 тыс. тонн пищевых отходов, собранных на полигонах ТБО в Алматинской области. Из данного объема сырья получено 3 тыс. тонн органичес­ких удобрений и тысяча тонн кормовых добавок.

Новый проект компании, рассчитанный на 2025–2026 годы, предполагает переработку 36,5 тыс. тонн пищевых отходов в год с выпуском органических удоб­рений и кормовой муки. К слову, данная бизнес-идея не имеет аналогов в республике.

На рассмотрении Фонда развития промышленности находится проект мусоросортировочного комплекса ТОО «Kaz Waste Conversion». В случае одобрения заявки и выделения заемных средств инвесторам на территории санитарного полигона в селе Айтей Карасайского района будет построен объект мощ­ностью сортировки 450 тыс. тонн отходов в год.

Примечательный факт: если суммировать производственные показатели строящихся и действующих мусороперерабатывающих предприятий, то собираемого в Алматинской области объема бытовых и промышленных отходов может даже не хватить на их полную загрузку... Зато вышеуказанные проекты помогут не только сократить число стихийных свалок, уменьшить загрязнение окружающей среды, но и дадут возможность повторного использования содержащегося в мусоре сырья.

К примеру, путем глубокой переработки резины, пластика, автомобильных шин в ряде стран уже получают керосин и другие энергоресурсы. Во всем мире переработка мусора – один из прибыльных видов бизнеса.

Так, в США доход «мусорных королей» составляет 2 млрд долларов в год, а в Швеции 10% бытовых отходов используют для производства топлива.

#Алматинская область #завод #переработка #мусор

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