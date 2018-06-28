Вузы Казахстана будут более самостоятельными

Поправки по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений принял Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечал ранее министр образования и науки Ерлан Сагадиев, по реализации финансовой самостоятельности вузов предусмотрены изменения в части привлечения доходов из различных источников, а также определения направлений расходования средств.
Кроме того, законом предусмотрена возможность наделения вузов самостоятельностью в вопросах приема студентов, установления соотношения между профессорско-преподавательским составом и контингентом обучающихся, определения структуры и содержания образовательных программ, а также учебных планов и дисциплин.
По мнению разработчика, это даст возможность самостоятельного решения вопросов найма на работу, формирования студенческого контингента в разрезе специальностей и направлений подготовки, определения вузами академической структуры. Также поправками вводится требование о том, что образовательные программы высшего и послевузовского технического и профессионального образования должны соответствовать профессиональным стандартам.