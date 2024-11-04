Выборы в США будут охранять снайперы и дроны

В Неваде и Вашингтоне задействовали Национальную гвардию на случай беспорядков

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Власти американских штатов вводят усиленные меры безопасности для охраны объектов, связанных с выборами. Как пишет Washington Post, среди них — размещение снайперов на крыше, установка тревожных кнопок на участках и осмотр территорий с помощью дронов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

Так, в Неваде и Вашингтоне задействовали Национальную гвардию на случай беспорядков.

Секретарь Аризоны, который будет подтверждать результаты голосования по всему штату, заявил о планах надеть бронежилет на случай нападения. В некоторых округах Аризоны также ввели наблюдение с помощью беспилотников и мониторинг соцсетей на предмет сообщений об угрозах.

В округе Марикопа того же штата приостановили прием заявления на отпуск для спасателей, а также планируют разместить снайперов на крышах в случае необходимости.

Некоторые избиркомы передали местной полиции номера телефонов каждого участка — правоохранители смогут позвонить после получения сообщений о потенциальной угрозе, прежде чем прислать полицейских и сорвать голосование.

Как отмечает WP, власти хотят «подарить американцам уверенность в безопасности проведения голосования после беспорядков на предыдущих выборах». В 2020 году Дональд Трамп, который участвует в гонке и в этом году, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования сфальсифицированы.

Издание напомнило, что 6 января 2021 года толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия, где Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. В результате беспорядков пятеро погибли, 140 полицейских пострадали.

Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. По этому делу вынесены более 600 приговоров, одним из обвиняемых стал Трамп, напоминает РБК.

Между тем, по данным NBC, рейтинги Трампа и Харрис сравнялись в преддверии выборов.

