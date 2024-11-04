NBC: рейтинги Трампа и Харрис сравнялись в преддверии выборов

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За кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готовы проголосовать равное число избирателей. Такой результат показал финальный общенациональный опрос NBC News в преддверии выборов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vedomosti.ru

Трамп и Харрис получают поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных заявили, что воздержатся от голосования.

Как отмечается, в сентябре Харрис опережала Трампа – за нее были готовы проголосовать 49% зарегистрированных избирателей, за Трампа – 44%.

В июле, перед выходом действующего президента США Джо Байдена из гонки, за Трампа были готовы проголосовать 45% избирателей, за демократа Байдена – 43%.

Президентские выборы в США пройдут уже завтра, 5 ноября. На досрочных выборах проголосовали уже более 75 млн американцев.

Сама Харрис уже заполнила бюллетень для голосования по почте в Мичигане и отправила его в Калифорнию.