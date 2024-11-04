NBC: рейтинги Трампа и Харрис сравнялись в преддверии выборов

США
129

В сентябре Харрис опережала Трампа

Фото © AFP

За кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готовы проголосовать равное число избирателей. Такой результат показал финальный общенациональный опрос NBC News в преддверии выборов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vedomosti.ru

Трамп и Харрис получают поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных заявили, что воздержатся от голосования.

Как отмечается, в сентябре Харрис опережала Трампа – за нее были готовы проголосовать 49% зарегистрированных избирателей, за Трампа – 44%.

В июле, перед выходом действующего президента США Джо Байдена из гонки, за Трампа были готовы проголосовать 45% избирателей, за демократа Байдена – 43%.

Президентские выборы в США пройдут уже завтра, 5 ноября. На досрочных выборах проголосовали уже более 75 млн американцев.

Сама Харрис уже заполнила бюллетень для голосования по почте в Мичигане и отправила его в Калифорнию.

#выборы #рейтинг #Трамп #Харрис

Популярное

Все
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Девушку спасли в горах Заилийского Алатау
Гололед и ветер прогнозируют на 4 ноября в Казахстане
Строительство больницы и мусороперерабатывающего завода в РК обсудили в Корее
Казахстанский хореограф отличился на фестивале в России
Казахстанские хоккеистки завоевали «бронзу» на чемпионате Азии в Пекине
Ячейку экстремистов ликвидировали в Туркестанской области
18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
В ходе визита Бектенова в Китай подписаны соглашения на $2,5 млрд
Артисты «Қазақконцерта» выступили в Чехии
Заболеваемость сибирской язвой снизилась вдвое в Казахстане
Казахстанцев эвакуировали из Ливана
В ТОО «Қазақ газеттерi» новые назначения
Прибыль банков за 9 месяцев выросла на 17,3%
Опыт китайской «Долины роботов» изучат в Казахстане
Сенаторы посетили воинскую часть Нацгвардии в городе Курчатове
Гвардейцы спасли 3-х летнюю девочку в Туркестане
Гвардеец поймал угонщика автомобилей с поличным
Завод по производству грузового транспорта откроется в Сарани
Дуэт серийных домушников разоблачили в Алматы
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
Душой – казах, по паспорту – немец
Какие цены на уголь в Казахстане
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
«Болашақ» может остаться без будущего
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили
Казахстанцы покоряют американский рынок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Primus inter pares

Читайте также

Камала Харрис проголосовала на выборах президента США
Шварценеггер поддержал Харрис в президентской гонке
В США зафиксированы десятки отравлений в McDonald's
На Уолл-Стрит в Нью-Йорке торжественно подняли флаг Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]