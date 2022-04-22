Общество
Выдержит ли инфраструктура Нур-Султана дальнейший рост числа жителей
Муканова​ ​Асель
корреспондент

В Нур-Султане интенсивно ведется строительство инфраструктурных объектов.

Население столицы ежегодно растет, соответственно, увеличивается нагрузка как на социальные объекты, так и на инженерные сети – водо-, тепло-, электроснабжение, канализационно-очистные сооружения (КОС), ливневую канализацию. Инфраструктурное развитие – ключевой показатель качества жизни и фактор развития города в целом.

О строительстве стратегических объектов на заседании маслихата доложил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

– С учетом динамики роста населения и города, появления новых районов застроек необходимо упреждающе наращивать мощности подачи тепла, элект­ричества и воды. Так как от этих факторов зависит комфортность проживания, собственно, развитие города, привлечение инвестиций и многое другое, – отметил Алтай Кульгинов.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в столице возводится ряд стратегических объектов. Для решения проблем с водой с прошлого года приступили к строительству насосно-фильтровальной станции (НФС-3). Частично новая станция будет введена в эксплуатацию уже к концу нынешнего года, а с 2023-го увеличат ее мощность.

Это позволит не только обеспечить питьевой водой строящиеся районы, но и увеличить существующую мощность подачи воды. Если сейчас в сутки мы потребляем 300 тыс. кубометров, то НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров. К станции также строится водоотвод протяженностью 18 км.

Учитывая, что в столице за последние три года введено 8,5 млн квадратных метров жилья, необходимо увеличивать мощнос­ти теплоснабжения. Для этого акиматом города, помимо возобновления строительства ТЭЦ-3, начаты работы по проектированию трех локальных газовых котельных. Их мощность составит более 1 тыс. гигакалорий в час, что превысит возможности ТЭЦ-3 более чем в три раза. Это позволит обеспечить теплом перс­пективные районы новостроек.

Продолжается газификация, уже полностью газифицировано два района города – Алматы и Сарыарка. Для этого построено более 680 км газораспределительных сетей.

Проектируются канализационные очистные сооружения (КОС-2), модернизируются элект­рические сети, подлежат реконструкции подстанции «Арай», «Жулдыз» и другие. Все эти воп­росы находятся на контроле городских властей.

Концепция Комплексной транс­портной схемы, принятая масли­хатом, позволит выработать единое техническое видение городского транспорта на десять и более лет с учетом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах. В концепции предусмотрены новые автомобильные мосты, транспорт­ные развязки, расширение улиц, пробивка дорог, существенная модернизация общественного транспорта.

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