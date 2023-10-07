Выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения завершено

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«Наибольшая конкуренция – по девять претендентов на место – в области Абай (город Курчатов), Жамбылской (Жуалынский район), Жетысу (Кербулакский район), Туркестанской (Байдибекский район) областях. Самая наименьшая – три претендента на место – в Акмолинской (Жаксынский район), Атырауской (Исатайский район), Западно-Казахстанской (Каратобинский район), Костанайской (Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский районы) областях», – рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, на которого ссылается ЦИК.

Проявили активность все семь зарегистрированных политических партий: ДПК "Ак жол", AMANAT, НДПП "Ауыл","Байтак", ОСДП, НПК, Respublica.

Средний возраст кандидатов составляет 47 лет. Наибольшее количество кандидатов в возрасте от 35 до 55 лет – 68,27%. Самый возрастной претендент в Кзылкогинском районе Атырауской области – 62 года, самой молодой – 27 лет – в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области – 27 лет.

Выборы акимов пройдут 5 ноября.