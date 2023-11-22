Выезд из Астаны закрыт по всем направлениям

В связи с непогодой ограничение для движения введено еще на трех участках республиканских дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании QazAvtoJol

Фото: Kazpravda.kz

В Акмолинской области введено ограничение для автомобилей на автодорогах:

Екатеринбург – Алматы, км 1003-1128, участок город Атбасар – поселок Астраханка;

Кокшетау – Атбасар, км 49-184, участок поселок Зеренда – Атбасар

В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (буран, туман, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Чапаево – Жалпактал – Казталовка – граница РФ, участок села Чапаево – Казталовка.

Выезд из столицы закрыт по всем направлениям.

Дорожные службы работают в усиленном режиме.

Ранее из-за сильного порывистого ветра и дождя в трех регионах Казахстана закрыли 8 участков республиканских дорог.