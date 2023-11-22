Участки республиканских трасс закрыты в трех областях Казахстана

Из-за сильного порывистого ветра и дождя в трех регионах Казахстана закрыто 8 участков республиканских дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании QazAvtoJol
Ограничение движения для всех видов транспорта действует на следующих участках.
В Акмолинской области:
Костанай – Аулиеколь – Сурган, участок граница Костанайской области – поселок Сурган;
Жаксы – Есиль – Бузулук, участок город Жаксы – поселок Бузулук;
Жезказган – Петропавловск, участок границ СКО и Костанайской области;
Екатеринбург – Алматы, участок граница СКО – город Атбасар.
В Северо-Казахстанской области:
Жезказган – Петропавловск, участок граница Акмолинской области – село Дружбинское;
Екатеринбург – Алматы, участок село Чистополье – граница Акмолинской области.
В Костанайской области:
Костанай – Аулиеколь – Сурган, участок поселок Аулиеколь – граница Акмолинской области;
Жезказган – Петропавловск, участок город Аркалык – граница Акмолинской области.
На республиканских автодорогах работают 240 рабочих и 170 единиц техники.