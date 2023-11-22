Участки республиканских трасс закрыты в трех областях Казахстана

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Из-за сильного порывистого ветра и дождя в трех регионах Казахстана закрыто 8 участков республиканских дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании QazAvtoJol

Фото: Kazpravda.kz

Ограничение движения для всех видов транспорта действует на следующих участках.

В Акмолинской области:

Костанай – Аулиеколь – Сурган, участок граница Костанайской области – поселок Сурган;

Жаксы – Есиль – Бузулук, участок город Жаксы – поселок Бузулук;

Жезказган – Петропавловск, участок границ СКО и Костанайской области;

Екатеринбург – Алматы, участок граница СКО – город Атбасар.

В Северо-Казахстанской области:

Жезказган – Петропавловск, участок граница Акмолинской области – село Дружбинское;

Екатеринбург – Алматы, участок село Чистополье – граница Акмолинской области.

В Костанайской области:

Костанай – Аулиеколь – Сурган, участок поселок Аулиеколь – граница Акмолинской области;

Жезказган – Петропавловск, участок город Аркалык – граница Акмолинской области.

На республиканских автодорогах работают 240 рабочих и 170 единиц техники.

#регионы #погода #транспорт #дороги #закрытие

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