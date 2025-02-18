Выманивавших у казахстанцев деньги интернет-мошенников задержали в Армении

Задержания,Мошенничество
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Задержан 41 участник преступной группы из числа граждан Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана

Фото: polisia.kz

Деятельность двух call-центров мошенников пресечена в Ереване в результате совместных мероприятий сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана и главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«Установлены и задержаны организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничеством в отношении граждан Казахстана и европейских стран, которые предлагали потерпевшим вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании. При обысках изъято более 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, 5 автомашин, 30 тысяч долларов США, российские рубли, грузинские лари и холодный кошелек с криптовалютой», - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

При проведении спецоперации задержан 41 участник преступной группы из числа граждан Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана.

На данный момент армянской стороной при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, соучастников противоправной деятельности, а также суммы ущерба, причиненной гражданам Казахстана.

 

#спецоперация #группа #мошенники #Армения

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