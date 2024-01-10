Выманившую у казахстанцев 112 млн тенге преступную группу задержали в Мангистау

Полиция возбудила уголовное дело в отношении группы мошенников, ранее задержанных за обман в сфере трудоустройства, недвижимости и автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Фото: polisia.kz

Как сообщается, сотрудники УБОП департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в прошлом году выявили факт мошеннических действий. Злоумышленники под предлогом устройства в одну из нефтяных компаний, а также купли-продажи автомобилей и недвижимого имущества, завладели деньгами в сумме более 112 млн тенге.