Выманившую у казахстанцев 112 млн тенге преступную группу задержали в Мангистау

Полиция возбудила уголовное дело в отношении группы мошенников, ранее задержанных за обман в сфере трудоустройства, недвижимости и автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.
Как сообщается, сотрудники УБОП департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в прошлом году выявили факт мошеннических действий. Злоумышленники под предлогом устройства в одну из нефтяных компаний, а также купли-продажи автомобилей и недвижимого имущества, завладели деньгами в сумме более 112 млн тенге.
"На сегодня в полицию с заявлением обратилось 20 жителей регионов республики. У задержанных проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте. Изъяты вещественные доказательства. В настоящее время три члена группы содержатся под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия. Им вменено создание, руководство и участие в организованной преступной группе", – рассказал представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.