Вымогал у друга за его интимные фото 100 тысяч долларов житель Шымкента

100 тысяч долларов требовал у друга за нераспространение порочащих его сведений житель Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

Неизвестный пользователь социальной сети требовал 100 тысяч долларов с жителя Каратауского района. В противном случае шантажист обещал выложить в Интернет его личные фото и видео интимного характера.

Волнуясь за свою репутацию, горожанин согласился на условия злоумышленника. Следуя его указаниям, парень оставил сумку с частью вымогаемой суммы в 10 млн тенге под металлической трубой на одном из перекрестков.

Подозреваемого полицейские задержали с поличными, когда тот спустя несколько часов явился за деньгами.

Удивлению и разочарованию заявителя не было предела, когда он узнал в задержанном своего друга.

Выяснилось, что горе-товарищ в ходе застолья воспользовался тем, что приятель опьянел, и завладел компрометирующими снимками в его смартфоне.

Вымогателя водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи 194 – вымогательство в особо крупном размере.