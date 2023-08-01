Вымогал у друга за его интимные фото 100 тысяч долларов житель Шымкента

100 тысяч долларов требовал у друга за нераспространение порочащих его сведений житель Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.
Неизвестный пользователь социальной сети требовал 100 тысяч долларов с жителя Каратауского района. В противном случае шантажист обещал выложить в Интернет его личные фото и видео интимного характера.
Волнуясь за свою репутацию, горожанин согласился на условия злоумышленника. Следуя его указаниям, парень оставил сумку с частью вымогаемой суммы в 10 млн тенге под металлической трубой на одном из перекрестков.
Подозреваемого полицейские задержали с поличными, когда тот спустя несколько часов явился за деньгами.
Удивлению и разочарованию заявителя не было предела, когда он узнал в задержанном своего друга.
Выяснилось, что горе-товарищ в ходе застолья воспользовался тем, что приятель опьянел, и завладел компрометирующими снимками в его смартфоне.
Вымогателя водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи 194 – вымогательство в особо крупном размере.