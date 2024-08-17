Выпуск этилового спирта обвалился до минимума за четыре года в РК

В июле было произведено 653 тыс. л этилового спирта. Такое низкое значение наблюдается впервые с июля 2020 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Новости Узбекистана

Масштабы снижения впечатляют. К предыдущему месяцу производство сократилось в 2,7 раза, аналогичному прошлого года – в 3,1 раза. Относительно декабря 2023-го, когда начался негативный тренд, объемы обрушились и вовсе в 5,3 раза.

В целом с начала 2013 года показатель опускался ниже текущего уровня лишь дважды. Были и времена, когда дела шли в гору. Так, рекордное значение за обозначенный период отмечалось в декабре 2022-го - 6,6 млн л. И это в 10 раз больше, чем сейчас.

Важно оговориться, что речь идет только об этиловом спирте, произведенном химической промышленностью. Сырьем для производства такого спирта обычно выступают нефть и целлюлоза, поэтому условно его можно назвать техническим. Пищевой же спирт в основном получают из картофеля, пшеницы, сахарной свеклы.