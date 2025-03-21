«Вырвали волосы, били по лицу»: в Алматы школьницы жестоко избили сверстницу

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Кадры конфликта появились в социальных сетях. На данный факт отреагировали в полиции, а также детский омбудсмен города Алматы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что потасовка на улице произошла еще 8 марта. Девочки встретились со своими знакомыми в одном из ТРЦ. По словам мамы пострадавшей, конфликт произошел из-за того, что знакомым не понравилось, как на них посмотрела подруга ее дочери. Из-за этого обе компании пошли разговаривать на улицу. Группа девочек начала избивать пострадавшую. Ей вырывали волосы и били по лицу. Весь процесс снимали на видео. После этого также избили и другую девочку. В посте сообщается, что у пострадавшей сотрясение мозга. Ее мама заявила, что школьнице нужно лечение.

На данный факт отреагировали в ДП Алматы.

«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Все участницы конфликта установлены и доставлены в полицию. Действиям каждой из них следствием будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников инцидента привлечены к ответственности.

В администрацию общеобразовательных заведений, в которых обучаются подростки, направлены представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Все участники инцидента поставлены на внутришкольный учет. Кроме того, материалы на каждого фигуранта уголовного дела будут рассмотрены на межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Акимате Бостандыкского района», – сообщили в пресс-службе.

Также ситуацию прокомментировала детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан.

«По факту избиения девочки в Алматы проводятся следственные действия. Действиям каждого будет дана оценка. Относительно обеспечения полноты следствия 11 марта обратилась в прокуратуру. Кроме того, родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Я на связи с мамой, о статусе уголовного дела информировала, организована помощь психолога, а также медицинская поддержка. В администрацию общеобразовательных заведений, в которых обучаются подростки, направлены представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления», – сообщила она на странице в соцсетях.

#подростки #избиение #школьницы

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