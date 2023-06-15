"Вывозят лес из резервата "Семей орманы": на видео отреагировали в МЭПР и полиции

Ложная информация о вывозе леса из резервата «Семей орманы», где только вчера локализовали крупный пожар, распространяется в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/mysemey18

Видео и фото с грузовиками с древесиной якобы из Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» активно тиражируются в соцсетях.

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК со ссылкой на резерват пояснили, что «видео, распространенное в СМИ по заготовке древесины и ее вывозу с площадей, пройденных лесным пожаром, не соответствует действительности. Все работы кроме тушения пожара приостановлены, в том числе вырубка и вывоз леса».

Публикации не остались и без внимания Департамента полиции Абайской области.

Стражи порядка проверили грузовой автомобиль с вырубленными деревьями, сфотографированный 13 июня на въезде в город Семей.

«Напоминаем, что 2 сентября 2022 года в Костанайской области произошел лесной пожар на площади 43 тысячи га.

Транспортное средство остановлено. Полицейские проверив документы, не выявили нарушений. Установлено, что перевозка дров с кроны производится из Костанайской области.

Просим доверять только источникам официальной информации», – обратились к казахстанцам в ДП.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Лесной пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00.