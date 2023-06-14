Лесной пожар в Абайской области локализован

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Пожар, вспыхнувший 8 июня в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы», локализовали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: пресс-служба МЧС РК

14 июня в 21:00 по итогам облета и оценки оперативной обстановки вице-министр по ЧС генерал-майор Марат Кульдиков объявил локализацию по лесному пожару в Абайской области.

Вместе с тем до его полного тушения будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом, акцентировали в министерстве.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Из средств фонда «Қазақстан халқына» им будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

 

 

 

 

 

 

 

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