Взаимная торговля Казахстана и Кыргызстана превысила $1,3 млрд

Международное сотрудничество
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Положительную динамику роста взаимной торговли отметили министры иностранных дел двух стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

Напомним, что по приглашению кыргызской стороны заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетил Бишкек с первым официальным визитом.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Казахстана М.Нуртлеу подчеркнул важность дальнейшего укрепления доверительного диалога на высшем и высоком уровнях. В этой связи особое внимание сторонами уделено вопросам реализации договорённостей, достигнутых в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в марте 2021 года в Казахстан и официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в мае 2022 года в Кыргызстан.

–  Наши страны являются надежными союзниками, очень близкими и братскими государствами. Мы связаны нерушимыми узами дружбы, многовековой историей, близостью языков и тесными родственными корнями, – заявил М.Нуртлеу.

Кыргызстан является одним из основных торговых партнёров нашей страны в рамках СНГ и ЕАЭС. Казахстан неизменно входит в «тройку» крупнейших торговых партнёров Кыргызстана, добавил глава МИД РК.

Министры приветствовали положительную динамику роста взаимной торговли, которая за 11 месяцев 2023 года составила 1,3 млрд долларов США. Договорились расширять экономическое партнёрство и продолжать совместную работу по доведению объёмов взаимной торговли до 2 млрд долларов.

В свою очередь, Ж.Кулубаев подтвердил, что сегодня отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень, получив характер углубленных союзнических отношений.

Особое внимание было уделено расширению взаимовыгодного сотрудничества в сферах привлечения взаимных инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, водных ресурсов, цифровизации, в том числе путем проработки и запуска совместных проектов.

Министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, отметив конструктивное взаимодействие, тесное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций.

По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Кыргызстана на 2024-2026 годы.

Министр иностранных дел РК М.Нуртлеу принял также участие в церемонии возложения венка к Мемориальному комплексу «Ата-Бейит», посвященному жертвам репрессий, и к могиле известного кыргызского поэта Чингиза Айтматова.

#казахстан #МИД РК #Кыргызстан

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