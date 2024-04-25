Взрывы утихли, но надолго ли?

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Горы преткновения

Пришли к этому решению путем долгих споров и противостояния защитников истории и представителей предприятия.

О том, что с 2021 года в предгорьях близ Талдыкоргана, буквально пропитанных историей, одно из крупных предприятий ведет добычу диорита, «Казахстанская правда» рассказывала ранее. Сначала на защиту пет­роглифов, которым, по предварительной оценке, не менее трех-четырех тысяч лет, встали местные эковолонтеры. Затем к ним подключились и республиканские общественные организации. Борьба шла с переменным успехом: взрывные работы и добычу то приостанавливали, то вновь продолжали.

В итоге в конце прошлого года акимат Талдыкоргана, активисты и представители предприятия вроде бы договорились о прекращении добычи на Кызылтасе и выделении ТОО «Темирбетон» другого участка для разработки, чтобы и памятники истории сохранить, и не оставить без работы сотни сотрудников фирмы.

Но в предоставлении участка отказали, и в феврале на горе Темир опять прозвучали взрывы. После этого эковолонтеры в очередной раз обратились за помощью к общественности. Настоящим спасательным кругом для них стали слова Главы государства на Национальном курултае о необходимости защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. «В последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли», – отметил Президент страны. Проблему Кызылтаса и других исторических объектов подняли на высоком уровне депутаты Мажилиса Парламента.

В конце марта с урочища вновь пришли печальные вести о том, что теперь у карьера «Темир» демонтируют каменные плиты с пет­роглифами. Об этом на большой пресс-конференции, прошедшей 3 апреля в Алматы, рассказали активисты ОФ «Охотники за петроглифами» и другие общественные деятели.

– Представители компании начали железными ломами выкорчевывать плиты с петроглифами, чтобы перенести их к расположенному рядом скальнику Черепаха, – говорит исполнительный директор ОФ «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова. – Перенос осуществляется совместно с Центром охраны историко-культурного наследия Жетысу. При этом компания ссылается на имеющееся в ее распоряжении решение комиссии Министерства культуры и информации. Однако текст документа официально общест­венности предоставлен не был. Недопустимое разрушение скал с петроглифами началось втихую в тот момент, когда внимание Главы государства, мажилисменов, контрольных органов приковано к пострадавшим от наводнения регионам. Воспользовавшись этим, дельцы вновь начали хозяйничать на историческом памятнике.

Перенос памятников истории может стать опасным прецедентом: в условиях другого микроклимата плиты с рисунками подвержены риску быстрого разрушения, подчеркнули участники конференции. Наскальная живопись Кызылтаса представляет единый исторический комп­лекс, и удаление отдельных его элементов лишает историков ценной научной информации, уничтожает комплекс как явление. Более того, другое ТОО получило разрешение на разведывательные работы по полезным ископаемым до 2026 года и намеревается начать добычу золота в этом же месте, рассказали тогда общественники.

На следующий день в Талдыкоргане прошло очередное совещание с участием акима города и заинтересованных лиц, где было объявлено о приостановлении всех работ. А 5 апреля на месте раздора – недалеко от карьера «Темир» – собрались представители добывающей компании, общественники, депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова, директор Центра по охране историко-культурного наследия области Жетысу, пресса, блогеры и другие неравнодушные граждане. В долгом и эмоциональном разговоре стороны пытались прийти к общему решению, но точки зрения не совпадали совершенно.

«Взрывать историю никто не имеет права»

Конфликта интересов могло и не возникнуть: изначально, когда выделялась земля, были нарушены правила выдачи участка, отмечает директор Центра по охране историко-культурного наследия области Жетысу Галымжан Оспанов. До отвода земли здесь должны были провести археологическую экспертизу на наличие историко-культурных памятников и, скорее всего, разработку карьера на данной территории «Темирбетону» бы не одобрили.

Объяснил он и ситуацию с вандальским, по мнению защитников истории, переносом плит с петроглифами. В декабре прошлого года на этом месте побывала комиссия из Астаны, которая и дала такую рекомендацию с целью сохранения рисунков. Как упоминалось выше, зимой стороны договаривались о подписании меморандума. Но за полтора месяца ничего не решилось, в то время как ТОО «Темирбетон» написало обращение о необходимости продолжения своей работы на сопке Темир.

– Для сохранения петроглифов начали работы по переносу, которые продлились буквально два дня, – пояснил Галымжан Оспанов. – Процесс шел под конт­ролем археологов, специа­листов нашего центра и представителей общественности. Я сам находился там. Лом использовался только при кантовке, чтобы аккуратно отодвинуть камень и продеть под ним мягкие тросы. То есть ломами никто по камню не бил. Петроглифы, вынесенные с горы Темир, целые. Эти плиты сейчас находятся возле пункта охраны. Когда будет решен вопрос с карье­ром, тогда точно будет известно, перенесут ли эти плиты к скальнику Черепаха или вернут на место.

Руководство региона придерживается позиции сохранить уникальное историко-культурное наследие и при этом учесть интересы компании, обеспечивающей работой, по озвученным ею данным, семьсот человек. Самым главным достижением на сегодня и представители культуры, и общественники называют уже решенный вопрос о тщательном исследовании этих мест.

– Из бюджета выделены средства на проведение полной пас­портизации урочища Кызылтас и гор Дауылбай до самого Енбека, – рассказал Галымжан Оспанов. – На данный момент мы собираемся объявить конкурс на изучение и подготовку детализированного заключения об исторической и культурной ценности этого места. Мы переговорили с учеными. По их предварительной оценке, вероятно, будет более двухсот паспортов.

На данный момент во всех спорах и принимаемых решениях стороны опираются на заключения экспертизы частного ТОО «Казархеология». При этом Ольга Гумирова, прибывшая в Талдыкорган на встречу, тоже заявляет, что археологическая экспертиза по «сопке Темир появилась 4 ноября 2023 года», в то время как ее должны были провести до начала всех работ. И в целом защитники истории сомневаются в компетентности заключения компании, которая в 2016 году признала древний город Тальхиз в Алматинской области «не имею­щим исторической ценности».

– Мы знаем, как иногда дают документы у нас в стране, и поэтому сегодня можно усомниться, что все было сделано качественно, – выражает мнение мажилисмен Ирина Смирнова. – Поэтому сейчас группа депутатов сделала запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы остановить все работы и проверить деятельность организации. Однако мы, депутаты Мажилиса, считаем, что все эти исторические памятники должны быть сохранены и передаваться из поколения в поколение. А просто взрывать, дробить нашу историю никто не имеет никакого права. Мы должны сделать эти памятники доступными каждому граж­данину нашей станы и каждому человеку мира. Ведь петроглифы не только наши – это памятник мировой истории. Эту ценность, оставленную нам предками, мы обязаны сохранить.

«Фантазия» или история – решат специалисты

– Вести добычу мы имеем полное юридическое право и можем проводить ее. Официального запрета от государственных органов нет, – в свою очередь подчеркнул руководитель ТОО «Темирбетон» Азат Ергалиев. – Была комп­лексная экспертиза, проходили слушания. После разведки и многомесячных переговоров мы получили лицензию. Что касается приостановки деятельности – ее как таковой нет. Есть устный договор между нами, ОО «Kaz Eco Patrol» и акиматом о том, что мы сами приостанавливаем свою деятельность до 1 мая 2024 года. Касательно добычи диорита: наша гора находится в 950 метрах от скалы Черепаха, своими взрывными действиями по добыче камня скале Черепаха и в целом Кызылтасу мы никакого вреда не приносим. Взрывная волна распространяется на расстояние не более 200 метров.

Один из учредителей компании «АСПМК-519», куда входит ТОО «Темирбетон», Павел Немытов и вовсе настаивает на том, что историческая ценность камней Кызылтаса – под большим воп­росом. Так, в ходе разговора с общественниками он назвал «фантазией» наличие петроглифов на здешних камнях.

– Здесь – темный фон, а здесь – мох ушел и вышли белые пятна, – указывая то на одну, то на другую демонтированную каменную плиту, говорит Павел Немытов. – А здесь – фантазия работает, что это петроглифы. Посмотрите, они не углублены, а наоборот, вышли наверх. Здесь был мох, а здесь – не было, вот и получили такую картинку. Нигде возле этих петроглифов я не заметил изображения, чтобы был человек, человек с копьем, как обычно в пещерах это рисовали, где были стоянки.

При этом представители компании говорят, что готовы прекратить разработку данного место­рождения, если им «дадут разрешение и организуют добычу, где это было в советское время». Сейчас, уточняют в ТОО «Темирбетон», идет судебный процесс по выделению другого участка. Не согласна компания и с тем, что проложенная дорога для их грузовиков проходит по сакским курганам. Этот путь, уверяют сотрудники, существовал и до разработки карьера.

– Нет карьера – нет добычи, с чего нам делать материал? – спрашивает Павел Немытов. – Нельзя же так взять и закрыть завод, распустить 700 человек. Люди должны работать, зарабатывать деньги.

В продолжение накаленной беседы представители ТОО «Темирбетон» все же подтвердили, что петроглифы на разрабатывае­мом участке имеются, а потому они и перенесли те самые девять плит с рисунками, за дальнейшую судьбу которых так переживают ценители истории. К слову, некоторых из общественников, как и представителей СМИ, даже пытались обвинять в предвзятости и каких-то личных интересах в конфликте. Также, отвечая на воп­росы собравшихся, сотрудники фирмы уточнили, что раньше вели добычу в другом месте, где срок аренды завершился, и его не продлили. Депутат Мажилиса обещала разобраться и в этом вопросе, чтобы не страдали интересы компании.

Как резюмирует сторона защитников истории, поставить точку во всех спорах поможет независимая оценка здешнего историко-культурного наследия. В дальнейшем же общественники просят сразу, без многолетних бюрократических проволочек, брать обнаруженные памятники старины под защиту государства. Кстати, за дни пребывания в регионе «Охотники за петроглифами» обнаружили на Кызылтасе еще одну группу уникальных рисунков эпохи бронзы. Есть мнение, что здесь могло быть и палеолитическое поселение с могильником.

То, что победителя конкурса на проведение исследовательских работ хотят определить до конца текущего месяца, подтвердил руководитель управления культуры, архивов и документации области Жетысу Куаныш Сулейменов на брифинге для СМИ. В нем также приняли участие руководитель управления общест­венного развития Бауыржан Абибеков и заместитель акима Талдыкоргана Женис Андабеков. Собравшиеся подтвердили, что вопрос находится на постоянном контроле властей и все работы приостановлены. А еще призвали верить только официальным данным.

В 2020 году, уточнил Женис Андабеков, ТОО «Темирбетон» получило разрешение на добычу песчано-гравийной смеси возле реки Каратал. Но в 2022-м срок использования данного земельного участка истек.

– Мы пришли к обоюдному решению обратиться в судебные органы для продления разрешения пользования данным участком, – пояснил замакима города. – Это позволит оптимально решить проблемный воп­рос использования земельного участка на Кызыл­тасе. Сейчас мы ждем решения суда. При положительном исходе «Темирбетон» стопроцентно прекращает использование всей территории, расположенной на Кызылтасе, и уходит на добычу песчано-гравийной смеси на новый участок. Но даже если судебное решение будет не в пользу предприятия, в настоящее время мы рассматриваем вопрос о предоставлении другого участка.