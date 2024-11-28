Взятка по делу Бишимбаева: апелляционная инстанция вынесла решение

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Сегодня судебной коллегией по уголовным делам суда г.Астаны в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении М. Грачёвой, осужденной за покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере к 10 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz

Ранее вердиктом присяжных заседателей М.Грачева была признана виновной в покушении на совершение мошенничества в отношении А. Нурлыбековой под предлогом оказания содействия для смягчения наказания её сыну – Куандыку Бишимбаеву. Она подстрекала её к даче взятки в сумме 100 млн тенге судьям апелляционной инстанции.

Грачева М. в связи с изобличением преступных действий сотрудниками Антикора не смогла довести их до конца по не зависящим от неё обстоятельствам.

Не согласившись с вердиктом, она обжаловала его в апелляционном порядке.

«Апелляционная инстанция согласилась с обвинительным приговором, поскольку по делу нарушений не допущено, все этапы судебного следствия выполнены в соответствии с установленными нормами закона, в частности согласно ст.650 УПК, определяющей его особенности в суде первой инстанции с участием присяжных заседателей. Вопрос о размере наказания решен судьёй и присяжными заседателями в порядке ст.656 УПК», – говорится в сообщении суда.

Судебные акты вступили в законную силу.

Напомним, ранее межрайонный суд по гражданским делам Астаны рассмотрел дело по иску брата убитой Салтанат Нукеновой Айтбека Амангельды о взыскании с ответчика Куандыка Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда.