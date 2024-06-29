Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
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Сразу пятеро спортсменов нашей страны остановились в шаге от участия на турнире «Большого шлема», передает Kazpravda.kz
Казахстанские теннисисты уступили в финале квалификации Уимблдона, сообщает ФТК.
У мужчин Михаил Кукушкин уступил французу Уго Гастону (70) - 2:6, 6:1, 5:7, 1:6; Денис Евсеев - бельгийцу Зизу Бергсу (79) - 1:6, 2:6, 2:6; Тимофей Скатов – чилийцу Кристиану Гарину (111) - 2:6, 5:7, 3:6; а Бейбит Жукаев – представителю Франции Квентину Гали (223) - 3:6, 4:6, 4:6.
В женской части Зарина Дияс уступила китаянке Чжу Сян Бай (92) - 2:6, 5:7.