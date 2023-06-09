www.Прекрасное_далеко.com

Тема будущего всегда будоражила человечество. Не то чтобы об этом ведут бесконечные разговоры за семейным ужином и обсуждают различные теории. Но бывают моменты в суете будней, когда в голове рождается мысль: а что нас ждет через пять, десять, тридцать лет?

По большому счету думать о будущем в таком контексте – бесполезное мероприятие, по моему глубокому убеждению. Одно дело – составлять план на перспективу для достижения своей мечты-цели, и совсем другое – вести досужие разговоры по типу «а вот интересно, что будет в году эдак 2050-м».

Очевидно, что-то будет, но узнать это сейчас не представляется возможным. Что характерно, тогда и планирование теряет смысл, если только на ближайшую перспективу. Хотя… Один известный классик устами персонажа своей книги вопрошает: «Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?»

Но каким бы бесполезным мероприятием ни казалась мысль заглянуть в будущее, все же очень хочется хоть немного приоткрыть завесу тайны. Поэтому-то так популярны многочисленные предсказания, и не всегда мы обращаем внимание на биографию тех, кто вещает о прекрасном далеко.

Тут ведь как бывает: гадалка в 15-м поколении может оказаться просто хорошим психологом с выдуманной историей про ведающих предков, а экстрасенс-предсказатель вполне может быть частым клиентом психиатрической больницы.

Вот недавно на глаза попалось объявление: «Гадаю на близкое и далекое. Целительство по старинной книге предков. Верну удачу и благополучие в ваш дом. Лечу алкоголизм, бесплодие, туберкулез, хроническую усталость. Доведу до результата. Невозможное не обещаю, а возможное гарантирую».

Честно говоря, последняя фраза подкупила. Уже потянулась за смартфоном, чтобы записать номер телефона, но в последний момент одумалась. Уж больно широкий разброс разнохарактерных болезней, которые человек берется вылечить.

А по поводу хронической усталости вообще странно. Зачем идти к кому-то ее лечить, если можно самостоятельно послать все и всех куда подальше, закрыться на пару суток дома, спать, есть и бездельничать. От усталости самое то. Еще можно уехать куда-нибудь, необязательно далеко. ­Смена обстановки тоже прекрасное средство.

Как бы то ни было, будущее неотвратимо. И не думать о нем невозможно. Интересно то, что в истории человечества есть люди, предсказания которых действительно сбывались. И тут уж не до скепсиса.

#Танки_робот_Интернет

Возьмем писателей-фантастов. Работающие в жанре научной фантастики, они опираются на современные (для того времени, в котором живут) научные достижения, чтобы спроектировать будущие. Чем ярче талант автора-фантаста, тем более точными получаются предсказания. И нет ничего удивительного в том, что нынешние технологии, которые мы считаем обыденными, когда-то были «предсказаны» в фантастических романах и повестях.

Вот, к примеру, летательный аппарат, на котором покоряет воздушный океан гениальный изобретатель-одиночка Робур – герой опубликованного в 1886 году романа Жюля Верна «Робур-завоеватель», очень похож на автожир (винтокрылый летательный аппарат, похожий на вертолет, использующий для создания подъемной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт). Таким образом в историю научной фантастики и вертолетостроения Верн вошел предсказателем появления вертолета или геликоптера.

Вообще, французский писатель-фантаст считается одним из самых гениальных провидцев, ибо тщательно следил за всеми новинками науки и техники и на этой основе делал далеко идущие выводы. Вспомним хотя бы могучий «Наутилус», где все работает за счет электричества, и лодка способна подолгу не всплывать на поверхность.

Герберт Уэллс обладал способностью предвидеть боевые реалии будущего. Как то атомная бомба, лазер, танки.

Человечество в ту пору еще только подбиралось к идее расщепления атома, а британец в своем романе «Мир освобожденный» предсказал появление оружия, основанного на этом процессе. Произошло это в 1914 году. Герой романа Холстен вызывает радиоактивный распад тяжелых элементов в крохотной частичке висмута.

В статье Уэллса «Сухопутный броненосец», вышедшей в 1903 году, описывается теория автора об изменении колесного хода броненосцев на гусеничный. Причем дается четкое описание, очень похожее на нынешние танки.

Конечно, в этом ряду лазер еще не стал столь распространенным оружием, но военные образцы уже не просто испытаны, а где-то даже приняты на вооружение.

Идея современного пейнтбола была описана у братьев Стругацких в романе «Хищные вещи века» 1964 года: «Это было что-то вроде игрушечного автомата – с удобной рифленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин. – Что это за штука? – спросил я. – Ляпник, – сказал он угрюмо. – Дайте сюда. – Я отдал ему игрушку. – Ляпник, – сказал я. – Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал?.. Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять».

А вот чешский писатель Карел Чапек не просто стал предсказателем появления роботов, он придумал это слово, которое с чешского «robota» переводится как подневольный труд. Впервые такое понятие появилось в 1920 году в пьесе «Р. У. Р. (Россумские универсальные роботы)». Что интересно, Прага, являющаяся местом сочинения пьесы, является родиной дальнего предка роботов – глиняного голема.

Всем знакомые наушники-вкладыши, которые есть практически у каждого, впервые были упомянуты в романе фантаста Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и носили название «ракушки».

Нельзя не упомянуть в этом ряду писателей-предсказателей американца Марка Твена. Его перу принадлежат несколько фантастических произведений, в одном из которых он описывает явление, сильно напоминающее Интернет. Названо оно теле­электроскопом, или всемирным телефоном.

«Аппарат достали и подключили к меж­дународной телефонной сети. Теперь Клейтон день и ночь звонил во все уголки земного шара, смотрел на тамошнюю жизнь, наблюдал разные диковинные зрелища, разговаривал с людьми, и благодаря этому чудесному изобретению ему стало казаться, что у него выросли крылья, и он может лететь, куда хочет».

В общем, как ни крути, а с фактами сложно спорить. Упоминания о современных предметах и явлениях есть в произведениях фантастов прошлого. Детали космических путешествий и планшетные компьютеры, мировые компьютерные сети и видеочаты, подводные лодки и вертолеты, – все это когда-то было плодом богатого воображения. Ну или хорошо развитым чутьем.

#Мечта_андроида.net

Все это, конечно, здорово, но не стоит забывать, что художественные произведения, научные статьи минувшей эпохи описывают порой утопичные явления или технически малопродуманные механизмы не только для того времени, в котором создаются, но и для современности.

И это дает возможность, читая какие-то несбыточные теории, включить фантазию и представить, а что было бы, если бы написанное осуществилось.

К примеру, ­известный фантаст Айзек Азимов предполагал, что в 2014 году с Марса на Землю полетят беспилотные корабли, и мир столкнется с тотальной роботизацией, а в 2019-м на Луне будет построена обитаемая космическая станция.

Филипп Дик в произведении «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» выдвинул предположение, что в конце XX века нельзя будет отличить андроидов от людей. Конечно, робототехника нынче развивается стремительно, однако же робот полностью заменить человека не сможет еще долгое время.

Классик научной фантастики Артур Кларк сделал в свое время множество прогнозов, практически расписав их по годам. Например, в 2004-м, по его мнению, человечество должно было прийти к клонированию людей; в 2010-е годы – полностью отказаться от денег и создать квантовые электрогенераторы; а 2020-й – время создания искусственного интеллекта человеческого уровня. Таким образом, если бы предположения писателя сбылись, на Земле существовало бы два разумных вида – люди и ИИ.

Есть еще одно предсказание, сбудется оно или нет, пока невозможно проверить. По мнению Кларка, в 2050 году люди хором погрузятся в криосон от скуки и разморозятся через сотни лет в более интересном будущем.

К слову, в 2007 году Комиссия по экономической политике Конгресса США явила миру отчет «Нанотехнологии: будущее наступит раньше, чем вы думаете», где говорилось о появлении наноустройств в 2020 году, способных «чинить» клетки и модифицировать ДНК. К сожалению, ни в 2020-м, ни в нынешнем году приближения к таким технологиям не намечается.

Что ни говори, а есть кое-что, о чем люди мечтали во все времена. Человек хотел летать, но природа таких возможностей ему не дала, так что приходится изобретать всякого рода приспособления для реализации полета.

Летающий городской транспорт можно найти на футуристических открытках кондитерской фабрики «Товарищество Эйнем», выпущенных в 1914 году, или в серии ретрофутуристических иллюстраций, получивших название «Год 2000», представленных на Парижской международной выставке в 1900 году. Много летающих машин в кино: «Фантомас разбушевался» (1965 год), «Бегущий по лезвию» (1982-й), «Назад в будущее» (1985-й), «Пятый элемент» (1997-й)…

Но мечты порой разбиваются о скалы реальности. Такой транспорт уже давно перестал быть фантастикой: он изобретен и опробован, только выяснилось, что его опасно и дорого использовать, да и потребности в этом особой нет.

Вот и получается, что бы мы себе ни фантазировали, реальность всегда лучше, потому что мы в ней живем. Поэтому не надо печалиться, будущее всегда впереди и всегда таинственно. Остается надеяться на день сегодняшний и воображение футурологов, фантастов и иже с ними.

Следует заметить, в наш век цифровой и технической продвинутости с писателями и футурологами в мире дела обстоят отлично, а вот читателей заметно не хватает. Как в том анекдоте: «Жена, читающая книгу, вдруг говорит мужу: – Какой позор! Вениа­мин, ты только представь себе – какой-то Лермонтов опубликовал в своей книге стихи, которые ты посвятил мне, когда мы познакомились!»