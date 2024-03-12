Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце марта

Технологии, Авто
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Дана Аменова
Корреспондент

Акции компании взлетели на 12% на торгах в Гонконге, передает Kazpravda.kz

Фото: David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Продажи первого электромобиля производства китайской компании Xiaomi начнутся в Китае 28 марта. Об этом сообщил основатель и гендиректор компании Лэй Цзюнь в соцсети Sina Weibo, на которого ссылается Интерфакс.

Пятиместный седан, названный SU7 (Speed Ultra), будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайских городах, пишет China Daily. Цена будет объявлена позднее.

Электромобиль, анонсированный еще в 2021 году, был представлен в конце 2023 года. Он имеет запас хода до 800 км на одной зарядке аккумулятора и может развивать скорость до 265 километров в час.

Акции Xiaomi взлетели на 12% на торгах в Гонконге во вторник. С начала года их стоимость снизилась на 3,9%.

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