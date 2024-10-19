Я имею право жить в чистоте!

На днях моя подруга Лариса после семилетнего отсутствия приехала в родную Астану. Она восхитилась городом, отметив, каким еще более красивым он стал за это время. И каким чистым.

Фото: акимат Астаны

Признаться, эмоции моей подруги вызвали во мне гордость. И одновременно досаду. Потому что, к большому сожалению, город наш чистым можно назвать не потому, что в нем не сорят, а потому, что его чистят городские службы и сознательные граждане.

Один из приоритетов в Послании Главы государства – формирование новой культуры и новой общественной этики, о чем Президент говорил в контексте общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан». Говорил он и о тех, кто по-прежнему загрязняет природу и улицы. И что за такие действия эти люди должны отвечать по закону.

Тот факт, что об этом приходится говорить руководителю страны, о многом свидетельствует. Не бросать окурки, не оставлять мусор у подъездов, не плевать – эти, казалось бы, элементарные истины «прошиты» на ментальном уровне, к сожалению, не у всех наших граждан. Для некоторых норма как раз обратное.

Есть такое мнение, что права одного заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Что означает этот посыл? А то, что каждый человек должен блюсти чужие границы. Знать свое право на право и уважать право на право другого человека.

И я с этим всегда была согласна. Но недавно засомневалась.

В моем доме, куда я заселилась недавно, нет культа урны. Люди умудряются выбрасывать мусор из окон. А на мои замечания отвечают: «это наш двор, что хотим, то и делаем».

Но это и мой двор тоже. Это родная земля для миллионов наших сограждан, большая часть которых считает недопустимым превращать наши города и села в помойки, именно потому, что ценят свою родную землю. Не на словах, а на деле...

Я задалась вопросом, отчего так происходит? Очевидно, что этих людей так воспитали. И самое страшное, что они также продолжают воспитывать своих детей.

Вот один из многочисленных примеров, которые я наблюдала в городе. Однажды парнишка 14 лет у меня на глазах выбросил на землю обертку от шоколадки. Увидев мой осуждающий взгляд, он покраснел, но не поднял мусор, а наступил на него, скрыв под подошвой обуви. С глаз долой. И все, вроде как нет проблемы.

Но этот хотя бы краснеет. Другой случай произошел на набережной, аккурат возле реки. Мальчик лет пяти выбросил в воду пластиковую бутылочку от напитка. Малыш, что с него взять. Но вот стоящий рядом папаша, который даже не сделал замечания своему сыну, меня разочаровал.

Моим правом было возмутиться, и я им воспользовалась. Подошла к мужчине и сказала, что недалеко есть урна, и не преминула заметить, что некрасиво поощрять ребенка в подобных действиях.

«Какое вы имеете право мне указывать, как воспитывать сына!» – услышала я в ответ.

Отец мальчика посчитал, что я нарушила его права. Право на воспитание так, как он считает нужным.

Но как же быть с правом на культуру? Как быть с общим правом на чистоту в городе?

…Каждый вечер я беру пакет и иду на детскую площадку убирать мусор. Жестяные банки, стеклянные бутылки, окурки, обертки от сэндвичей – весь этот хлам каждый день появляется на площадке, несмотря на то, что на ней стоит урна. Если я застаю на ней источник этого мусора – как правило, это молодые люди, выражений не выбираю, за что однажды, подозреваю, получу «шапалақ». Потому что это мое право – жить в доме с чистой детской площадкой, и я буду его отстаивать даже при угрозе получить за это «шапалақ».

Каждый день во время прогулки со своей собакой моя подруга Виктория собирает мусор, грузит его в свое авто и отвозит на мусорку. Кстати, привет тем, кто считает, что от собак много грязи. Это право моей подруги – гулять в местах без мусора. Но ее право нарушено, и она вынуждена убирать не только за своей собакой, но и за теми, кто наделен разумом, но нарушает чужое право на чистое пространство своими продуктами жизнедеятельности.

Иногда я из любопытства наблюдаю за теми, кто мусорит. Часто это «яжматери», которые считают, что их детям все можно, водители, харкающие из окон своих автомобилей и считающие это нормой. А еще курильщики, не воспринимающие доводы о том, что дворникам и так несладко.

Еще одно наблюдение. Эти люди вечно всем недовольны. Это государство у них во всем виновато. На днях мой подвыпивший сосед сидел на скамейке возле нашего дома и громко, харкая себе и мне под ноги, рассуждал о том, какие городские власти плохие. Я не стала спорить. Я пошла в палисадник, вытащила шланг, включила воду на весь напор и стала смывать плевки, «поливая» при этом ноги моего ошарашенного соседа. Я решила, что не собираюсь уступать свое право на чистоту.

Мое право жить в чистоте должно быть и будет неоспоримым. Я буду продолжать собирать мусор на детской площадке и шлангом вымывать плевки, а заодно и авторов этих плевков. Я буду выражать недовольство «яжмамам» и «яжпапам», если они разрешат своим детям плевать или устраивать туалеты в неположенных местах.

Мое право на чистое пространство бесконечно, и я не буду блюсти чужие границы в этой своей борьбе за чистоту. А еще я вправе потребовать ужесточения наказания за отсутствие у некоторых элементарной культуры поведения.