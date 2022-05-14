Общество
"Я не говорю "нет" – министр труда о снижении пенсионного возраста для казахстанок

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела четыре встречи с представителями Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет. В ходе переговоров были собраны предложения активисток, которые будут всесторонне изучены специальной рабочей группой при министерстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В первой встрече приняли участие Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Анархан Дюсенова, директор департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения МТСЗН РК Виктория Шегай и представители общественного движения (Майкен Бигарстанова, Марина Бачаева, Ольга Смирнова, Ольга Гаун-Штрайхерт, Жанар Жибегенова).

Необходимо отметить, что установленный законодательно возраст выхода женщин на пенсию основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозах, проведенных международными и отечественными экспертами, соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире. Утвержденный возраст обусловлен необходимостью формирования адекватных пенсионных выплат после выхода казахстанок на заслуженный отдых, с учетом базовой и солидарной пенсий и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

При этом система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. В связи с этим повышается роль накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов, чем больше период перечисления и размер пенсионных взносов, тем она выше.

Для казахстанцев, которые не имеют солидарного стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат.

Тамара Дуйсенова выслушала доводы активисток движения и выразила готовность совместно с ними проработать варианты предложений по раннему выходу женщин на пенсию.

«Я не говорю «нет» раннему выходу на пенсию! У нас и сейчас есть возможность оформления пенсионного аннуитета и выхода на заслуженный отдых в 55 лет. Мы должны конструктивно, совместно изучить все факторы, чтобы потом люди не возмущались, что остались без пенсии. Нам надо рассмотреть несколько вариантов раннего выхода на пенсию с учетом уровня их доходов граждан», – сказала она.

В ходе последующих встреч были рассмотрены данные по прогнозным размерам пенсий женщин при раннем выходе на заслуженный отдых, с учетом их доходов и стажа участия в накопительной пенсионной системе. Также обсуждался социальный статус и уровень доходов женщин старше 50 лет в различных секторах экономики. Кроме того, поднимались проблемные вопросы женщин, получающих низкую пенсию.

Рабочей группой по вопросам раннего выхода на пенсию были собраны предложения от активисток, которые будут всесторонне изучены. МТСЗН РК продолжит совместную работу с представителями Движения женщин за снижение пенсионного возраста.

Напомним, накануне также заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в кулуарах Правительства высказался о возможности снижения пенсионного возраста в Казахстане, назвав этот вопрос непростым.

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