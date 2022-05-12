Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в кулуарах Правительства высказался о возможности снижения пенсионного возраста в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря», – сказал Тугжанов.

При этом он отметил, что с такой просьбой к властям обращаются не только шахтеры, но и матери, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

«Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении. Будем обсуждать. О женщинах то же самое. Тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать», – резюмировал Ералы Тугжанов.