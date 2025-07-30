Его еще весной начали разбивать в новой части Центрального парка культуры и отдыха, вдоль детской железной дороги. Здесь высадили 3 500 молодых деревьев как плодовых, так и дичковых видов, 95% прижились и даже стали давать плоды. Столь высокого результата удалось добиться благодаря грамотному агротехническому подходу. Перед тем как приступить к работе, озеленители проанализировали сос­тав почвы и выбрали наиболее подходящие участки.

Сейчас за молодыми яблонями ухаживает бригада сотрудников управления парками, которым помогают бойцы «Жасыл ел». Они поливают деревья, подвязывают, укорачивают побеги и обрабатывают средствами от вредителей. Все это создает благоприятные условия для развития будущего сада. Отметим, что нынешней осенью в центральном парке Караганды продолжат сажать яблони. Количество деревьев доведут до 5 000.