Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал, какое имущество похищали в ходе январских беспорядков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Санжар Адилов сообщил, что работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба.

«На сегодня изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму 338 млн тенге. В том числе 12 авто, 300 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 546 единиц одежды и 16 млн наличных тенге», - сообщил он.

В целом, добавил спикер, по уголовным делам признаны потерпевшими 1 700 граждан и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 13 тысяч человек.