Ярмарка сельхозпродукции Атырауской и Жамбылской областей проходит в Астане

Культура и общество
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Аманжолова Айман
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300 тонн продукции представили аграрии Атырауской и Жамбылской областей на ярмарке в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Атырауской и Жамбылской областей. Они представили порядка 300 тонн своей продукции.

Покупателям представили мясо конины, говядины и баранины, кур, колбасные изделия, молочную продукцию, кондитерские и макаронные изделия, рыбу, овощи и фрукты. 

«Каждая область привозит в столицу продукты, которые выращивают либо производят именно у них. Так, южные регионы славятся своими бахчевыми культурами, а западные – рыбной и мясной продукцией. Ассортимент для ярмарки производители подбирают самостоятельно», - отметил заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Максат Жанабаев. 

По словам организаторов, ярмарки позволяют сельхозпроизводителям из регионов реализовывать свою продукцию без посредников, в результате чего цены на товары получаются ниже рыночных.

Покупатели же ждут приезда фермеров из определенных областей, чтобы купить характерные именно для них продукты. 

«Каждый год хожу. Мне нравится, что все свежее, напрямую от фермеров. Сейчас такое искать нужно. За овощами из Жамбылской области каждую неделю, бывает, езжу. Еще мне нравится, что можно торговаться, а с некоторыми продавцами я уже знаком, иногда они могут сделать мне скидку», - рассказал столичный пенсионер Амангельды Тиышбаев. 

Ежегодно из каждой области на ярмарку в Астану приезжают 50-70 фермеров. Количество аграриев, желающих принять участие в ярмарках, постоянно увеличивается. 

В этом году торговое пространство перенесли на площадь перед КазНУИ на проспекте Тәуелсіздік.

«Локации для ярмарок должны быть большими и свободными, а также удобными для проезда фур с продукцией. Но удобно должно быть и покупателям. Ведь многие приезжают на автомобилях и поэтому рядом с ярмаркой должна быть парковка большой вместительности. В этом году местом проведения стала площадь перед КазНУИ. Такое расположение комфортно с точки зрения транспортной развязки и остановок общественного транспорта», - пояснил Максат Жанабаев. 

Он также напомнил, что в столице проводятся городские ярмарки выходного дня. В них принимают участие оптовые поставщики продовольственных товаров и крестьянские хозяйства из близлежащих районов.

#продукты #Астана #акимат #ярмарка #сельхозпродукты

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