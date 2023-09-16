Ярмарка сельхозпроизводителей Кызылординской области началась в Астане

16 и 17 сентября на площадке перед зданием КазНУИ в Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Кызылординской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фото с сайта акимата Астаны

В целях поддержки отечественной продукции производимой в регионе, на ярмарке проходит специальная выставка сельскохозяйственных товаров.

Около 60 сельхозпроизводителей на 50 грузовых автомобилях привезли из Кызылординской области в Астану 500 тонн продукции на общую сумму 200 миллионов тенге.

На прилавках представлено более 135 тонн риса, 10 тонн мяса и около 30 тонн рыбной продукции, 30 тонн овощей и фруктов, 260 тонн бахчевых продуктов, 3 тонны поваренной соли, 10 тонн молочной продукции, около 5 тонн кондитерских изделий.

Также на площадке мероприятия проходит концертная программа с участием кызылординских артистов.

Цены на ярмарке традиционно ниже рыночных.