Ярмарка сельхозпроизводителей Кызылординской области началась в Астане

Культура и общество
1608
Аманжолова Айман
[email protected]

16 и 17 сентября на площадке перед зданием КазНУИ в Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Кызылординской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фото с сайта акимата Астаны

В целях поддержки отечественной продукции производимой в регионе, на ярмарке проходит специальная выставка сельскохозяйственных товаров.

Около 60 сельхозпроизводителей на 50 грузовых автомобилях привезли из Кызылординской области в Астану 500 тонн продукции на общую сумму 200 миллионов тенге.

На прилавках представлено более 135 тонн риса, 10 тонн мяса и около 30 тонн рыбной продукции, 30 тонн овощей и фруктов, 260 тонн бахчевых продуктов, 3 тонны поваренной соли, 10 тонн молочной продукции, около 5 тонн кондитерских изделий.

Также на площадке мероприятия проходит концертная программа с участием кызылординских артистов.

Цены на ярмарке традиционно ниже рыночных.

#Астана #акимат #товар #ярмарка #сельхозпродукция #цена

Популярное

Все
Теперь следим за «Актобе»
Железные люди и кони
Бесподобный «Хумо»
Сайгаки: массового отстрела не будет
Жители одного из районов Жезказгана оказались заочно выписанными из своих домов
Заработал в селе рыбный цех
«Саммит для учебников истории»
В поисках зернового баланса
С любовью навсегда!
Парад «непарадных» профессий
Пилотные выборы
Тайны древних городищ
Чтобы не повторилось вновь
С заботой о священном месте
На знатный юбилей
Сельчанам нужна поддержка
Есть время – читай!
Школьники-спасатели
Достижение Целей устойчивого развития – национальный приоритет Казахстана
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Символ свободы
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
«Дорожная карта» экономического и политического будущего
У мавзолея Алаша-хана
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
А «безналом» – лучше!
Как будет регулироваться платформенная занятость
10-летний школьник пытался покончить с собой в Алматинской области
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
При маловодье много ль будет риса?
Задача сложная, но выполнимая
За три минуты спасли алматинские хирурги женщину от обширного инфаркта
Когда волк не помощник
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Я б в рабочие пошел
Какие жалобы по оказанию госуслуг поступают чаще всего
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Развиваются двусторонние связи
4 казахстанки вошли в число признанных женщин-полицейских м…
Оздоровительный туризм набирает популярность в Казахстане. …
Навредил госказне на 171 млн тенге фиктивными счетами-факту…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]