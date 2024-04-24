Ясновидящая-свидетель по делу Бишимбаева заявила об угрозах в свой адрес

Она попросила пройти допрос в суде в закрытом для СМИ формате

Фото: Верховный суд

В Астане проходит судебное заседание по делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Трех новых свидетелей вызвали в суд для дачи показаний по делу экс-министра Бишимбаева. Вчера перед судом предстала Гульнара Насырбекова.

Сегодня на судебном процессе должна была выступить второй свидетель - ясновидящая, услугами которой пользовался Бишимбаев.

Однако свидетель обратилась к суду с просьбой провести допрос в закрытом для СМИ формате. Ее просьбу озвучила гособвинитель Айжан Аймаганова.

Суд счел опасения ясновидящей недостаточно мотивированными, но принял следующее решение.

«Для обеспечения безопасности свидетеля суд полагает необходимым провести допрос без разглашения данных для СМИ. Допрос будет проводится без визуального наблюдения в СМИ», – заключила судья.

Свидетель дает показания онлайн.